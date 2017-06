Consello.- A Xunta destina 9 millóns a axudas para a contratación de menores de 30 anos

O Goberno galego impulsou un programa de 9 millóns de euros dirixido a autónomos, empresas e entidades sen ánimo de lucro para incentivar a contratación dos menores de 30 anos.

A iniciativa, que forma parte do sistema de garantía xuvenil e coa que se prevé beneficiar a 1.200 mozos --un 20 por cento máis que na edición anterior--, conta con axudas superiores ás do pasado ano, que poden chegar a alcanzar os 17.234 euros.

A intensidade das contías aumentará nun 25 por cento para as mulleres, persoas con discapacidade ou en risco de exclusión social, familias con todos os seus membros en paro ou se o centro de traballo está emprazado no rural co obxectivo de apoiar os colectivos con máis dificultades para atopar un traballo.

Ao termo do Consello da Xunta, o presidente, Alberto Núñez Feijóo, tamén informou de que Cultura e Educación renova a súa colaboración co ONCE para a atención especializada a máis de 350 alumnos con discapacidade visual.

A consellería destinará a esta medida de atención á diversidade máis de 210.000 euros durante este ano e o próximo. O obxectivo último é promover un ensino "de calidade e axustada ás necesidades de cada alumno".

'PROXECTO EN-RED-ARTE'

Edcuación e a Confederación Galega de Persoas Con Discapacidade (Cogami) renovarán, así mesmo, o 'Proxecto En-red-Arte', unha iniciativa que naceu en 2015 e que ten como principal finalidade "mellorar o acceso á cultura" por parte das persoas con discapacidade.

Neste sentido, o Consello da Xunta autorizou o acordo de colaboración da Consellería con esta entidade, segundo o que o Executivo destinará unha contía de 20.000 euros ao mencionado proxecto.

Uns 200 usuarios terán así acceso a talleres de artes plásticas, de fotografía artística, de escritura creativa, de teatro, de música tradicional e popular, e de danza contemporánea. Con esta iniciativa, búscase romper conceptos "autolimitantes" da actividade cultural e estimular a capacidade de superación persoal.

Así mesmo, Educación colaborará coa Universidade do Minho na docencia, investigación e promoción do galego. A Consellería destina 42.600 euros ao ensino do idioma e da cultura galega, e á contratación dun lector de galego.

OBSERVATORIO DE ACCIÓN VOLUNTARIA

Así mesmo, o Consello da Xunta deu luz verde á posta en marcha do Observatorio Galego de Acción Voluntaria.

Actuará como órgano colexiado de participación, investigación e asesoramento nas políticas de voluntariado e estará operativo no segundo semestre do ano.

Por último, autorizou as expropiacións para a execución dunha senda peonil e ciclista na estrada PO-325, en Navia, no concello de Vigo.