As deputadas de En Marea no Parlamento galego Luca Chao e Ánxeles Cuña, reclamaron á Xunta de Galicia que cumpra "os compromisos" adquiridos con centros educativos da Coruña, e avanzaron que presentarán iniciativas no Parlamento galego neste sentido.

Así o sinalaron nun acto xunto á concelleira de Xustiza Social, Silvia Cameán, coincidindo coa súa visita ao CEIP Manuel Murguía onde se reuniron coa dirección e representantes da comunidade educativa.

Alí sinalaron que este centro, a pesar das "reclamacións" realizadas, "non ten cubertas no seu patio exterior". Por iso, dixeron que levarán estas reclamacións á Cámara autonómico co obxectivo da que a Xunta "cumpra por unha vez coa palabra dada e deixe de discriminar aos nenos dos concellos que non son da súa cor".

Ademais do caso do CEIP Manuel Murguía, as representantes de En Marea e Marea Atlántica denunciaron a situación de centros como Víctor López Seoane, pola reclamación tamén dunha cuberta, ou a demanda en Novo Mesoiro sobre o comedor.