O Círculo de Empresarios e Gas Natural Fenosa asinan un convenio para a mellora da eficiencia enerxética

O Círculo de Empresarios de Galicia e Gas Natural Fenosa subscribiron este xoves un convenio para mellorar a eficiencia enerxética da institución empresarial viguesa, que permitirá renovar e optimizar os seus sistemas de climatización e auga sanitaria, para aforrar ata un 30 por cento.

Firma do acordo entre o Círculo de Empresarios e Gas Natural Fenosa | Fonte: Europa Press

En virtude do acordo, asinado polo director do Círculo, Víctor Jáuregui, e o delegado de Vendas e Operacións en Galicia de Gas Natural Fenosa, José Antonio Sánchez, a empresa enerxética executará o proxecto de mellora das instalacións do Círculo, substituíndo os actuais equipos por outros máis eficientes e con menor consumo. Gas Natural Servizos investirá 120.000 euros na renovación da instalación térmica.

Por outra banda, o organismo empresarial e a compañía renovaron o seu convenio de colaboración para o desenvolvemento de actuacións en materia de eficiencia enerxética para a xestión dos socios do Círculo. En base ao acordo, ambas as entidades levarán a cabo acciones de información, formación, divulgación e análise enerxética.

Gas Natural Fenosa asesorará aos socios do Círculo de forma individualizada, ofrecéndolles a mellor proposta comercial para cada caso, adaptada ás súas necesidades e co maior aforro posible.