Consello.- A Xunta autoriza por máis de 40 millóns a contratación do servizo para a explotación do Monte do Gozo

O Goberno galego ratificou, na súa reunión semanal, o acordo polo que autoriza a contratación da concesión do servizo para a explotación do complexo de aloxamento e piscinas do parque Monte do Gozo, en Santiago, cun valor estimado que se aproxima aos 42 millóns de euros.

Desta decisión informou o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, na rolda de prensa posterior ao Consello da Xunta, na que explicou que o prazo da concesión será de 10 anos desde a formalización do contrato, coa posibilidade de ser prorrogado por cinco anos máis, previo acordo expreso do órgano de contratación.

O expediente de contratación inclúe o complexo de aloxamento composto de 18 pavillóns, un centro de recepción, dous módulos de restaurante e cafetaría.

Tamén prevé zonas de circulación para peóns e vehículos, zonas de estacionamento, espazos verdes, a praza central e sete locais destinados para tendas, ademais das piscinas na zona da lagoa. O ámbito de actuación correspóndese cunha superficie total de máis de 63.000 metros cadrados.

A empresa concesionaria, segundo informou a Xunta, sufragará gastos como as obras de mellora nas edificacións e urbanización do complexo de aloxamento, o equipamento necesario, persoal, subministracións, mantemento, vixilancia, limpeza e outros gastos derivados das campañas de promoción.

IMPLICACIÓN DE TODAS AS INSTITUCIÓNS

Na súa intervención, Feijóo destacou a importancia da "revitalización" deste parque e a tarefa da Xunta coa vista posta no próximo Xacobeo de 2021, aínda que constatou que esta, polo momento, está "a traballar de forma bastante solidaria".

Preguntado acerca de se esta crítica ía dirixida ao Concello de Santiago, rexeitou pór nomes e replicou, en termos xerais, que bota de menos "actuacións doutras institucións" porque as "descoñece".

"Non é unha crítica, é unha crónica. Nós traballamos e gustaríanos ter socios que fixesen o mesmo", esgrimiu, para concluír, en ton irónico, que, pola contra, "haberá que buscar un responsable e xa se sabe que, se sae algo mal, o culpable é a Xunta".

'XEODESTINO' DO RIBEIRO

O Consello da Xunta tamén autorizou a firma dun convenio de colaboración entre Turismo de Galicia e a Mancomunidade de Terras do Avia para realizar actividades de promoción e información turística do 'xeodestino' do Ribeiro durante os anos 2017 e 2018, un convenio que suporá un reforzo da promoción nacional e internacional do mesmo como destino enoturístico e termal.

Turismo achegará así 80.000 euros para accións que inclúen, entre outras, a creación de experiencias termais biosaludables que incorporarán o enoturismo como elemento de valor engadido.