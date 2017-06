Dous feridos ao caer un coche por un barranco no Carballiño (Ourense)

Dúas persoas resultaron feridas logo de que o coche no que viaxasen sufrise unha saída de vía e acabase caendo por un barranco no termo municipal do Carballiño (Ourense).

Segundo informou o CIAE 112 Galicia, o accidente produciuse ás 15,15 horas deste xoves no quilómetro 30 da estrada N-541. As dúas vítimas, de idade avanzada, foron trasladadas por Urxencias Sanitarias 061 a un centro hospitalario.

Un particular deu aviso ao 112 e alertaba de que os dous accidentados abandonaran o vehículo, aínda que se atopaban nunha zona de difícil acceso por culpa do desnivel do terreo.

Con esta información, os profesionais do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informaron a Urxencias Médicas e aos Bombeiros do Carballiño. O vehículo xa foi retirado do barranco coa axuda dun guindastre.

LIBERADO EN VERÍN (OURENSE)

Por outra banda, tamén na provincia de Ourense, no municipio de Verín, unha persoa tivo que ser liberada polo equipo de bombeiros tras quedar atrapada no interior do seu vehículo logo de sufrir unha saída de vía.

O suceso tivo lugar no quilómetro 165 da estrada N-525 ás 13,20 horas. Desde o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou aos Bombeiros de Verín, a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico.