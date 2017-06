Goberno e CC.AA. examinarán o teito de gasto nun CPFF previsto para o vindeiro xoves, 29 de xuño

O Goberno central e as comunidades autónomas examinarán o teito de gasto nun Consello de Política Fiscal e Financieira (CPFF) previsto para o vindeiro xoves, 29 de xuño.

O Executivo adiantará un día a reunión do Consello de Ministros da próxima semana e, como para entón non terá cumpridos todos os trámites, posporá ao luns 3 de xullo a aprobación do teito de gasto de 2018, o prólogo dos próximos orzamentos xerais que chegarán ao Congreso o 30 de setembro.

Segundo indicaron fontes oficiais, o adianto da reunión do Consello de Ministros débese a que o venres 30 de xuño hai un cume bilateral con Polonia preto de Cracovia que leva que o presidente e varios ministros desprácense a ese país.

Por iso, a reunión semanal do Consello de Ministros adiantarase ao xoves 29 de xuño. Agora ben, ese mesmo día está prevista a convocatoria do Consello de Política Fiscal e Financeira (CPFF) onde o Goberno e as comunidades autónomas deben examinar o teito de gasto.

A lexislación establece que os obxectivos de estabilidade orzamentaria deben ser fixados "no primeiro semestre de cada ano" por acordo do Consello de Ministros "e previo informe do Consello de Política Fiscal e Financeira das comunidades autónomas e da Comisión Nacional de Administración Local en canto ao ámbito das mesmas".

Por iso, o Goberno terá que esperar a unha nova reunión do Consello de Ministros, xa o luns 3 de xullo, para aprobar o teito de gasto de 2018.

Ese acordo do teito de gasto deberá someterse a votación en sesión plenaria tanto no Congreso como no Senado, o prevese para a semana do 11 ao 13 de xullo.

E sabendo xa os límites de débeda e de gasto, o Goberno poderá empezar a preparar o seu proxecto de Orzamentos Xerais do Estado (PGE) de 2018, que deberán presentarse no Congreso ante do 30 de setembro.

SEN MOITA MARXE

O ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, xa iniciou a negociación sobre o límite de gasto non financeiro (teito de gasto) para 2018, cifra necesaria para a elaboración dos próximos presupostos estatais, pero Hacienda non prevé ofrecer unha maior marxe que o fixado nas contas de 2017, que están na súa última fase de tramitación parlamentaria.

Para 2017, o Goberno fixou o teito de gasto en 118.337 millóns, 5.000 menos que no ano anterior, pero equivalente ao executado ao final do exercicio 2016.

Montoro adiantou que o teito de gasto do Estado non subirá en 2018 por encima do 2,3% e que a vontade do Goberno é a de negocialo co PSOE.

Pola súa banda, o portavoz do Goberno, Iñigo Méndez de Vigo, informou o pasado venres de que o ministro iniciara xa a negociación sobre o teito de gasto de 2018 que tratará de acordar "con todos os grupos" para presentalo "canto antes", coa intención de iniciar a súa tramitación parlamentaria no mes de setembro.

OS OBXECTIVOS

Os obxectivos comprometidos con Bruxelas fixan un déficit do 2,2% para 2018, distribuído entre un 1,2% na Seguridade Social, un 0,7% na Administración Central e un 0,3% para as comunidades autónomas, fronte ao equilibrio que alcanzarán de novo as corporacións locais.

Desta forma, tras saír do procedemento de déficit excesivo o próximo ano, o obxectivo de déficit do conxunto das administracións pactado para 2019 sitúase no 1,3%, repartido entre a Seguridade Social (1%) e a Administración central (0,3%) e con equilibrio orzamentario en comunidades autónomas e entidades locais.

En detalle, os obxectivos de débeda son do 71,3% para a Administración Central en 2018 e o 70% en 2019; do 23,6% e o 22,7% para as comunidades autónomas e do 2,8% e o 2,7% para as entidades locais, respectivamente.

Pola súa banda, a débeda pública, que se situará no 98,8% en 2017, baixará ao 97,7% en 2018, ao 95,4% en 2019 e ao 92,5% en 2020, o que supón unha caída de algo máis de seis puntos neste catro anos.