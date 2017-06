A Xunta volve pedir a Vigo que se some ao Programa de Vivendas Baleiras, no que xa están 45 concellos

A Xunta de Galicia volveu a facer un chamamento ao goberno municipal de Vigo para que este municipio adhírase o Programa de Vivendas Baleiras do Executivo autonómico, no que xa participan 45 municipios e que pretende a creación dunha bolsa de vivendas para aluguer social.

O delegado territorial do goberno galego na área de Vigo, Ignacio López-Chaves, reclamou a implicación da administración olívica nesta iniciativa, ante o "elevado" número de persoas en situación de vulnerabilidade na cidade. "A situación é grave", incidiu o delegado, quen lembrou que hai un "preocupante número de casos que requiren atención das administracións".

Nese sentido, apuntou que a Xunta é a administración que "atende todos os desafiuzamentos", e que se ve obrigada a recorrer, na maior parte de casos, a outros municipios da área pola falta de vivendas dispoñibles en Vigo.

Por iso, volveu a insistir en pedir a participación do Concello neste programa, o que non tería custo algún para as arcas municipais e tería garantías para os propietarios, xa que a Xunta "asegura dobremente" as vivendas (seguro de fogar e outro de garantía de cobro da renda) sen custo para eles.

López-Chaves sinalou que esta iniciativa é unha máis das que puxo en marcha o goberno galego para facer accesible a vivenda a familias en risco, e lembrou outra das axudas, o Bono Alugueiro, dos que se concederon 67 en Vigo desde o ano pasado.

Finalmente, o delegado territorial da Xunta referiuse tamén á Renda de Inclusión Social (Risga), e lamentou que a lentitude de tramitación no Concello de Vigo, onde os prazos chegan a ser cinco veces máis amplos que os dalgúns outros municipios da contorna.