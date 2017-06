O avogado de Rosario Porto, José Luís Gutiérrez Arangüren, mostrou o seu "estupefacción" pola decisión do Tribunal Constitucional de non admitir a trámite o seu recurso pola condena por asasinato da súa clienta en relación coa morte da súa filla, Asunta Basterra.

En declaracións a Europa Press, tachou de "vergoña" unha decisión que o Tribunal Constitucional basea en que considera que non é posible admitir a trámite o recurso por non apreciar "especial transcendencia constitucional" que esixe a Lei Orgánica do citado tribunal.

Preguntado se lle trasladou xa esta decisión á súa clienta, dixo que aínda non falou con Rosario Porto pero precisou que será ela "a que decida" se acoden ou non ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos.

Coa súa decisión, o Constitucional pon freo ás pretensións da defensa de Porto e pecha a porta a pronunciarse sobre a condena, ratificando de facto os 18 anos de prisión que cumpre a nai de Asunta.

OUTROS RECURSOS

Antes que o Constitucional, tanto o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) como o Tribunal Supremo confirmaron a condena imposta contra ela e a súa exmarido pola Audiencia Provincial da Coruña, rexeitando en todas as ocasións. Co TC, Porto xa non conta con máis opcións de recurso no sistema xudicial español.

En concreto, a sala II do Penal do Tribunal Supremo desestimou en outubro os recursos presentados tanto por Rosario Porto como por Alfonso Basterra, ratificou a sentenza que os condenou a 18 anos de prisión polo asasinato da súa filla.

Á súa vez, estes recursos foron presentados polas defensas de Porto e de Basterra despois de que en marzo o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificase tamén a condena a Audiencia Provincial da Coruña polo asasinato da súa filla Asunta.

MORTE DE ASUNTA

Asunta Basterra Porto, de 13 anos, morreu asfixiada o 21 de setembro de 2013, aínda que o seu corpo, abandonado nunha pista forestal nas proximidades de Santiago de Compostela, non foi localizado ata a madrugada do día 22.

A investigación posterior, que terminou co encarceramento dos seus pais adoptivos, determinou que, ademais, a menor consumira antes da súa morte e nos meses previos distintas cantidades de 'lorazepam', a última en rango "tóxico".

Alfonso Basterra e Rosario Porto foron xulgados cando se cumprían dous anos do asasinato da menor, en setembro de 2015, declarados culpables de asasinato por unanimidade do xurado popular e condenados por asasinato pola Audiencia Provincial.