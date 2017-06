Os termómetros volven á normalidade en Galicia, con temperaturas máximas de 33 graos

Os termómetros volveron á normalidade este xoves na Comunidade galega, con temperaturas máximas que roldaron os 33 graos e valores mínimos situados nos 10 graos centígrados.

Segundo os datos de Meteogalicia, a temperatura máxima este xoves volveuse a rexistrar na parroquia das Petarelas, no municipio ourensán de Rubías, onde se alcanzaron os 33,3 graos.

Pola súa banda, o lugar de Amiudal, en avión (Ourense), foi o que experimentou o valor mínimo, con 9,4 graos.

Deste xeito, a situación meteorolóxica volveu á normalidade en Galicia despois da onda de calor que marcou as temperaturas desde a xornada do sábado á do mércores.

PREDICIÓN PARA O VENRES

Para este venres, a situación meteorolóxica virá marcada pola entrada de aire máis frío e húmido desde o Atlántico con ventos frouxos de dirección variable en Galicia.

Así, pola mañá espéranse ceos moi anubrados que ocasionalmente poderían deixar algún orballo no terzo norte. Pola tarde, persistirán as nubes baixas no litoral norte, mentres que no resto os ceos quedarán despexados.

Segundo a información de Meteogalicia, as temperaturas sufrirán un lixeiro descenso. O vento, pola súa banda, soprará frouxo de compoñente norte.

Por cidades, as temperaturas máximas oscilarán entre os 30 graos de Ourense e os 20 da Coruña e Ferrol, mentres que as mínimas estarán entre os 15 graos de Ferrol e os 17 de Ourense e Santiago.