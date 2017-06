O comité do 112 e a empresa volveranse a reunir este venres, tras un encontro desta última coa Xunta

O comité de empresa do 112 e a empresa Telemark Spain, que ten adxudicado o servizo, volveranse a reunir este venres, ás 10,30 horas, na sede do Consello Galego de Relacións Laborais, en Santiago.

Protesta de traballadores do 112 e colectivos que apoian as súas demandas | Fonte: Europa Press

De novo, tratarán de buscar unha solución ao conflito que se prolonga xa desde hai máis de dous meses, que é o tempo no que os traballadores levan en folga, tras o traslado das instalacións do 112 de San Marcos á Estrada (Pontevedra).

A cita, á que convocou ás partes a mediadora do AGA --o servizo de solución de conflitos do Consello--, terá lugar despois de que representantes da Xunta e da compañía reunísense este mércores.

Por unha banda, os traballadores reclaman compensacións económicas superiores ás que ofrece a empresa polo que supón o traslado a unhas novas instalacións.

Tras un achegamento sobre este tema alcanzado o pasado venres co director xeral de Emerxencias, Luís Menor, as negociacións deron outro paso atrás este luns, nun encontro entre Telemark Spain e o comité no que se abordaron sobre todo cuestións sociais relacionadas cos horarios e a conciliación.

Por outra banda, o comité denuncia que a nova plataforma informática, cofinanciada con fondos europeos, dá constantes fallos, algo que a Xunta rexeita ou limita a pequenas incidencias motivadas en boa parte pola folga.