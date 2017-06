A Xunta inicia no San Xoán coruñés unha campaña de recollida de vidro que se estenderá a outros 13 eventos en Galicia

A Consellería de Medio Ambiente, en colaboración con Ecovidrio, arrincará nas festas de San Xoán da Coruña unha campaña de recollida de vidro que se estenderá, polo momento, a outros 13 eventos que terán lugar ao longo dos próximos meses en diferentes puntos da xeografía galega.

Esta acción, xunto a outras realizadas con Ecoembes, enmárcase dentro da campaña de eventos sustentables que pon en marcha a Consellería de Medio Ambiente, e que tamén inclúe a elaboración dunha guía de eventos sustentables co obxectivo de sensibilizar á poboación e reducir a produción de residuos.

Así o explicou a conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, quen informou sobre a campaña de eventos sustentables que levará a cabo en Galicia, e que arrincará este venres coa celebración das festas de San Juan na Coruña.

No caso da Coruña, no marco da campaña 'Rasca e gana con Ecovidrio', colocaranse 15 colectores que estarán distribuídos nos areais da cidade herculina- Riazor, Orzán, Matadoiro, San Amaro, As Lapas e Oza-; ademais haberá 15 monitores ambientais que irán informando in situ as persoas que se vaian achegando ás praias.

Mato explicou que, para incentivar a colaboración cidadá, por cada tres botellas depositadas no colector darase un rasca con premio directo. Os premios, máis de 6.000, son entradas para o aquapark de Cerceda, bicicletas, mochilas e mini iglús de Ecovidrio.

12.000 QUILOS DE VIDRO

En total, con esta acción organizada pola Consellería de Medio Ambiente en colaboración con Ecovidrio, estímase que se poidan recoller ata 12.000 quilos de vidro -cada contendor pode almacenar 800 quilos-, 20.000 se se suman os que xa están dispoñibles habitualmente nas inmediacións dos areais.

"As praias son un agasallo da natureza que hai que coidar", sinalou a conselleira, que ve nesta campaña unha "gran oportunidade" de concienciación cidadá.

GUÍA DE EVENTOS SUSTENTABLES

Ecovidrio estará presente tamén noutras festas de Galicia, aínda que nestes casos, a diferenza da Coruña, farao a través de cinco ecopatrullas- formadas por persoal especializado no medio ambiente-. Polo momento, estarán en 8 festivais de música nas Rias Baixas e noutro cinco festas -Feira do viño de Valdeorras, Festa do polbo do Carballiño, Festa do Albarino de Cambados, Festival da Luz e San Froilan-.

Aínda que Ecoembes non participa na celebración de San Xoán, si o fará en oito festivais das Rias Baixas e no Resurrection Fest de Viveiro, ata onde trasladarán as súas campañas de reciclaxe.

Ademais destas campañas de reciclaxe, Mato destacou que de aquí a final de ano a Consellería elaborará "unha guía de eventos sustentables" coa que se pretende concienciar á poboación e reducir a produción de residuos en celebracións festivas.

"Isto é algo máis que unha simple campaña de concienciación ou de recollida de lixo", dixo Mato, que confía en que a experiencia recollida nas festas axudará á elaboración desta guía.