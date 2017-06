Uns 600 efectivos participan este venres no dispositivo especial da noite de San Xoán na Coruña

Uns 600 efectivos, entre profesionais de todos os corpos de emerxencia e servizos de limpeza, participarán no dispositivo especial da noite de San Xoán na Coruña que se despregará nas praias de Riazor, Orzán e Matadoiro, ademais de Oza e As Lapas.

Ata este xoves, a área de Seguridade Cidadá do Concello recibira ao redor de 400 solicitudes de permisos para facer fogueiras

En concreto, ademais dos profesionais que integran o persoal de seguridade e emerxencias, haberá 140 efectivos máis que empregaranse no servizo de limpeza de praias. En total, 596 profesionais traballarán nunha noite na que, debido á pleamar, comezará o desaloxo das praias ao tres da madrugada.

INICIO DO DISPOSITIVO

En concreto, o dispositivo iniciarase ás 19.30 horas deste venres e finalizará ás 09.00 horas da mañá do día seguinte, aínda que se estará alerta desde primeira hora desta xornada.

A baixada de material a praia comezará desde as 07.00 horas da mañá, estando previstas unhas 150 toneladas de madeira. Ademais, a Coraza quedará pechada xa desde as 09.00 horas para a montaxe do centro de control.

O Paseo Marítimo cortarase ás 19.00 horas, tal e como vén acontecendo noutros anos, e a baixada de material á praia comezará ás 07.00 horas e a repartición de material terá lugar a partir das 19.30 horas, mentres que a prohibición do baño iniciarase ás 22.00 horas.

En canto á limpeza posterior dos areais, o Consistorio comezará a acometer a mesma a partir das 06.30 horas do sábado.

PREZO DA SARDIÑA

Como ocorre cada ano ao achegarse esta celebración, as previsións é que o prezo da sardiña suba ata superar o seis euros o quilo despois de venderse nos últimos días a dous e tres euros.

"Os barcos adoitan esperar aos últimos días para completar os 6.000 quilos que teñen de cota á semana", sinalou a Europa Press Nacho Iglesias, responsable das salas de exposición e venda do peixe no porto coruñés.

FESTA SEGURA E LIMPA

Mentres a lonxa e os mercados encárganse de fornecer a cantidade de sardiña necesaria, no Concello da Coruña puxeron en marcha distintas iniciativas para lograr que o San Xoán sexa unha festa segura, pero tamén limpa.

Ademais do desaloxo antes do horario fixado outros anos, recomendouse acudir á praia de Riazor e non ao Orzán, onde as mareas vivas provocarán que as ondas cheguen ao muro do areal. Polo mesmo motivo, o horario dos concertos da chaira de Riazor adiantarase para comezar ás 20,30 horas e terminar ás 01,45 horas.

REDUCIR A PRESENZA DE LIXO

Por outra banda, nunha festa que reúne anualmente máis de 150.000 persoas, a intención do Concello é evitar ou reducir a posibilidade de calquera incidencia na praia, xa sexan feitos delituosos ou imprudencias, ademais de lograr que se reduzan os residuos depositados nos areais.

Para iso, o Consistorio puxo en marcha un dispositivo ambiental e de limpeza para o que se instalarán colectores próximos ás praias. En total, haberá 15 grandes illas de recollida de residuos, que estarán sinalizadas con bandeiras e lonas e que se situarán na proximidade da entrada dos areais. Ademais, repartiranse 4.000 ecovasos reutilizables nos areais.