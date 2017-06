As pernoctaciones hoteleiras soben un 5,66% en maio en Galicia, ata 678.736

Os hoteis galegos rexistraron 678.736 pernoctaciones o pasado mes de maio, o que supón un incremento do 5,66% respecto ao mesmo período do ano anterior, segundo os datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Hotel en Santiago ocupación turística hotelera turismo pernoctaciones | Fonte: Europa Press

En canto aos viaxeiros, Galicia recibiu durante o quinto mes do ano un total de 395.964, cunha estancia media que se sitúa en 1,71 xornadas (algo superior aos 1,66 días de 2016).

Os prezos nos hoteis galegos experimentaron un aumento do 2,2% e a tarifa media diaria alcanzou os 55,2 euros, un 4,8% máis. Pola súa banda, os ingresos por habitación dispoñible alcanzaron os 22,2 euros, o que representa unha subida do 10,8%.

No conxunto estatal, os hoteis españois rexistraron 31,5 millóns de pernoctaciones en maio, un 3,8% máis. Durante o cinco primeiros meses do ano, as pernoctaciones en establecementos hoteleiros aumentaron un 3,9% respecto ao mesmo período do ano anterior.

CONXUNTO ESTATAL

As pernoctaciones realizadas por residentes en España incrementáronse un 0,9%, e no caso do non residentes en España aumentaron un 5,1%.

Segundo Estatística, a estancia media situouse no quinto mes do ano en 3,2 noites por viaxeiro, unha cifra similar (+0,9%) que maio de 2016.

En maio cubríronse o 58,5% das prazas ofertadas, cun crecemento anual do 2,2%. O grao de ocupación por prazas en fin de semana aumenta un 2,5% e situouse no 65,8%.

A taxa anual do Índice de Prezos Hoteleiros (IPH) situouse no 7,2% en maio, 2,2 puntos menos que a do mes pasado e 1,8 puntos por encima da rexistrada hai un ano.

A facturación media por habitación ocupada (ADR) foi de 79,9 euros, un 8% máis en comparación con maio de 2016, e o ingreso por habitación dispoñible (RevPar), condicionado á ocupación rexistrada, alcanzou os 52,9 euros, cun incremento interanual do 10,8%.