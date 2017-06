Continúa a busca dunha moza de 15 anos desaparecida desde o martes en Culleredo (A Coruña)

Continúa a procura dunha moza de 15 anos, Milena Gálviz, que permanece desaparecida desde o martes en Culleredo (A Coruña), unha ausencia que a Policía cre que é "voluntaria". No operativo para tratar de localizar á moza colaboran a Policía Local, Nacional e a Garda Civil.

Segundo informaron fontes da Policía, a nova, que estuda no IES Rego da Travesa do Burgo, desprazouse o martes, supostamente, a facerse unha tatuaxe ata A Coruña, aínda que se descoñece onde, e, desde entón, non se teñen noticias dela. A súa nai puxo a denuncia por desaparición a última hora do martes.

No momento da súa desaparición, a moza vestía un vestido negro con tirantes, unha camiseta branca con raias negras e unhas zapatillas deportivas tamén negras. Non levaba documentación.

Milena Gálviz mide entre 1,62 e 1,65 metros, ten o pelo longo e liso, a tez morena e os ollos negros. A Policía considera que podería estar na cidade de Ourense.