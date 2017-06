A industria e o comercio galegos facturan ao redor de 40 millóns en 2015 e os servizos superan os 15 millóns

A industria e o comercio galegos facturaron 36,58 e 43,22 millóns de euros, respectivamente, durante o exercicio de 2015, mentres que os servizos rexistraron unha cifra de negocio de 15,2 millóns de euros na comunidade, segundo datos que publica este venres o Instituto Nacional de Estatística (INE).

En canto á industria, os 36,58 millóns facturados representan un 6,3% do total do conxunto estatal, e unha subida do 1,7% en comparación co ano anterior. Houbo 127.396 persoas de media anual empregadas no sector (tamén un 6,4% do total), que significaron unha subida do 0,7% desde 2014.

Respecto ao comercio, a cifra de negocios ascendeu a 43,22 millóns de euros, un 6,3% do total. É unha cifra un 8,9% superior á rexistrada o exercicio de 2014. O persoal ocupado de media ese ano situouse en 173.424 persoas (un 5,9% do total), o que supuxo un aumento do 5,2% en taxa anual.

Por último, os servizos, cos seus 15,2 millóns (un 3,6% do total estatal), experimentaron un ascenso do 7,3% respecto ao anterior ano en 2015. Incrementaron un 3,9% o emprego, ata 283.941 persoas de media ocupadas (un 4,7% do total). Os locais abertos foron 69.922.