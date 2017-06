Seguen as investigacións para determinar as causas da morte do home atopado nunha canle de auga en Monforte

A Policía Nacional prosegue coas investigacións para determinar as causas da morte do home cuxo corpo foi atopado este xoves nunha canle de auga, no municipio lucense de Monforte, e está á espera das conclusións do informe forense, segundo informaron a Europa Press fontes do corpo policial.

Dado o "avanzado estado de descomposición" do cadáver, polo momento non puido determinarse se a morte lle sobreveu a este home dunha forma natural, fortuíta ou violenta, posto que ata o momento non se puideron observar sinais de ningún tipo que permitisen determinar as circunstancias da súa morte.

En principio, determinouse que o corpo corresponde a un home de entre 40 ou 45 anos de idade. Nesa zona, fai ao redor dun mes foi denunciada a desaparición dun veciño, polo que se baralla a hipótese de que podería tratarse desta persoa, aínda que as fontes consultadas puntualizaron que é preciso "actuar con cautela ata que se identifique plenamente" o corpo mediante un informe forense.

ACHADO DO CADÁVER

O cadáver foi atopado ao redor das 14,00 horas deste xoves, cando un traballador abriu unha esclusa dunha canle de auga situada na rúa das Barrioncas, no municipio lucense de Monforte.

O CAE 112 Galicia recibiu a alerta ás 14,30 horas a través dunha chamada da Confederación Hidrográfica Miño-Sil. En concreto, o cadáver quedou atascado nun sumidoiro nunha zona destinada ao baño antigamente.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 informou da situación a Urxencias Médicas e aos Bombeiros de Monforte. Tamén se alertou a Protección Civil e á Policía Nacional.