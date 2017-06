Arde un dúplex dun edificio abandonado en Narón (A Coruña) debido a un incendio intencionado

Un incendio intencionado nun ático dun inmoble deshabitado no municipio coruñés de Narón provocou danos materiais no seu interior, aínda que non houbo que lamentar danos persoais, segundo informaron a Europa Press fontes do servizo de bombeiros deste concello.

O lume calcinou a parte alta dun dúplex situado nun edificio de tres plantas en aparente estado de abandono e que está na rúa Curros Enríquez. O 112 Galicia recibiu a alerta do incendio ás 19,35 horas do xoves a través dos Bombeiros de Narón e tamén foi informada a Policía Local.

Os labores de extinción e despois a comprobación da estrutura supuxo unha intervención de dúas horas para o equipo de bombeiros, que chegou ao lugar do incendio transcorrido tres minutos de recibir a alerta.

A edificación afectada atópase en estado de aparente de abandono e de forma frecuente é utilizada por indixentes ou persoas do movemento okupa.

Segundo explicaron fontes do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón, a intervención revestiu "dificultades bastante importantes" debido á "gran carga térmica" que se chegou a alcanzar no interior do inmoble.

Por iso, as fontes consultadas realizaron un chamamento ao civismo da poboación, porque subliñaron que o dez primeiros minutos, ata que se determina que no interior do inmoble non están atrapadas persoas, este tipo de actuacións leva risco para os bombeiros que interveñen.

CLARA INTENCIONALIDADE

Posto que o edificio carece de instalación eléctrica nin fonte enerxía, os axentes que participaron na súa extinción dan por feito que é "imposible" que se produciu unha combustión espontánea, polo que existe "unha intencionalidade manifesta de que se tratou dun feito provocado". Así mesmo, foron localizados dous focos do incendio.

"Puido ocasionar graves consecuencias debido á elevada carga térmica e nós podemos sufrir un accidente", alertaron as fontes do Speis consultadas, que resaltan que o edificio afectado está situado en zona urbana, na área de Xuvia, a uns 100 metros de Megasa.

Por iso, avogaron por "perseguir e castigar duramente" este tipo de comportamentos, dado que nos últimos días, o equipo de bombeiros detectou "un aumento exponencialmente elevado" deste tipo de feitos, posto que tiveron que afrontar diversos episodios como queima de colectores ou a dun autobús en Valdoviño.