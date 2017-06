O PP asturiano lamenta que outros grupos non apoien unha declaración institucional sobre Amancio Ortega polas doazóns

O PP asturiano viu frustrada a súa intención de aprobar este venres unha declaración institucional para agradecer ao propietario de Inditex, Amancio Ortega, a doazón de tecnoloxía para o tratamento do cancro. O regulamento da xunta xeral do Principado de Asturias esixe que ese tipo de declaracións sexan apoiadas por unanimidade, algo que non sucedeu.

O ocorrido sentou mal nas filas populares. O seu portavoz e presidenta do partido en Asturias, Mercedes Fernández, pediu a palabra tras a aprobación doutra declaración institucional de apoio ao colectivo de Lesbianas, Gais, Bisexuais, persoas Transgéneros e Intersexuales (LGTBI).

"Fago uso da palabra para que quede reflectido no diario de sesións a negativa de grupos parlamentarios a unha declaración institucional para agradecer a doazón de Amancio Ortega para os enfermos de cancro en Asturias", reprochou Mercedes Fernández.

As súas palabras foron contestadas por algún outro portavoz parlamentario, aínda que xa estaba a se tratar outro punto da orde do día. Foi o caso do deputado de Cidadáns, Armando Fernández Bartolomeu, quen, tras deixar claro que o seu grupo agradece "todas" as doazóns que realizan persoas físicas e xurídicas, replicou a Mercedes Fernández que as institucións públicas non poden ser "utilizadas" para declaracións que afecten a persoas concretas, e puxo o valor da discreción en todo o que se refire a as doazóns.

O PP anunciou xa o luns a súa intención de sacar adiante a declaración. Pero xa entón apuntábase que non ía conseguilo. Leste mesmo xoves, as fontes parlamentarias consultadas por Europa Press así o confirmaban.

Explicaron que PSOE e Foro Asturias sumáronse ao manifesto do PP, pero que EU, Podemos e Cidadáns non o fixeron. Con todo, entre as forzas que non apoiaban o manifesto había diferenzas.

Mentres desde Cidadáns admitía que estaba a favor desas doazóns, pero engadía que non vía motivo para unha declaración institucional do parlamento, EU manifestaba que a acción de Amancio Ortega é un "lavado de imaxe" disfrazado de caridade e que defenden que o sistema público finánciese coa recadación de impostos que deben de ser progresivos. "Unha doazón que é altruísta non fai falta vendela", sinalaban desde EU.