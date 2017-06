O Banco de España sospeita que Popular tiña máis garantías das que presentou

O subgobernador do Banco de España, Javier Alonso, sospeita que Banco Popular tiña máis garantías das que presentou ao organismo, o que lle permitiu obter máis liquidez, aínda que cre que a resolución non se demorou moito máis tempo en executarse.

Así o sinalou durante a súa conferencia no seminario 'A cuarta revolución. Como afecta a axenda dixital á economía e á industria?' organizado na Universidade Menéndez Pelayo (UIMP) pola Asociación de Xornalistas de Información Económica (APIE), na que explicou que os bancos centrais poden prestar liquidez en función das garantías presentadas polas entidades.

"As que non se presentan a Banco de España é coma se non existisen, se non as traen non as vemos", sinalou Alonso. "O Banco de España outorgou toda a liquidez que puido coas garantías que lle presentou o banco".

Neste sentido, indicou que as garantías presentadas por Popular foron "relativamente poucas", polo que o organismo "sospeitou" que o banco tiña "potencialmente máis garantías". "Pódese sospeitar que tiña máis, pero se non as trouxo non as vimos e non podo certificalo", aclarou. "A provisión de liquidez por parte do banco central é ilimitada ata o límite en que haxa garantías".

Con todo, Alonso cre que non pode predicirse canto aumentaría o valor do banco despois de presentar as garantías adicionais que supostamente non se presentaron. "Non sabería falar de días, horas ou minutos", sinalou.

Por outra banda, o subgobernador non quixo facer autocrítica sobre o seu papel na caída de Popular. "Non se que autocrítica queren que fagamos. O que representa a España na Xunta Única de Resolución é o Fondo de Reestruturación Ordenada Bancaria (FROB) e a autoridade supervisora para entidades significativas é o Mecanismo Único de Supervisión", apostilou.

Na súa opinión, o procedemento existentes "seguíronse a machada" e o resultado foi "bastante positivo", tendo en conta que se trata da primeira resolución deste tipo e coordinarse ata sete entidades europeas nunha soa noite. "Todos os sistemas de pago e liquidación de valores funcionaron, cando o día anterior o banco pechou sen liquidez", concluíu.

POPULAR, UN BANCO "DÉBIL"

En canto a como Banco Popular chegou ata a súa resolución, o subgobernador do Banco de España apuntou que foi "claramente un problema de liquidez derivado dun problema de falta de confianza dos clientes do banco, que se estaban levando os depósitos".

Neste sentido, sinalou que "pode ser" que os clientes perdesen a súa confianza debido a que "non estaba claro o futuro do banco". En calquera caso, afirmou que Popular "era un banco débil" que "soubo recompor a súa situación ata o final".