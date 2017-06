A concentración bancaria só preocupa á CNMC se deriva en subidas de custos ou perda de calidade

O presidente da Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, afirmou que a concentración bancaria soamente é preocupante para a institución se leva un incremento nos custos ou perdas de calidade nos bens e servizos que ofrecen as entidades.

"As concentracións producen inquietude en xeral na CNMC cando se transforman en incrementos de custos con perda de calidade dos bens ou os servizos para os cidadáns. É entón cando empeza a inquietar á autoridade de Competencia de España ou calquera país do mundo", explicou durante a súa intervención no seminario 'A cuarta revolución. Como afecta a axenda dixital á economía e á industria?', organizado pola APIE e a Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

O presidente da autoridade de Competencia explicou que "as empresas se deben á súa conta de resultados, sexan bancos, xeradores de electricidade ou refinarías de petróleo" e "a conta de resultados nútrese duns prezos adecuados". "Se as concentracións impiden que eses prezos sexan adecuados e convértanse en abusivos, entón producen preocupación", engadiu.

"En determinados sectores requírese unha fortísima investimento para operar neles e esa o é de maneira suficiente só se o mercado dá unha resposta positiva. E pasa a ser importante o tamaño do mercado", explicou. "O proceso de concentración visualízase en todo o mundo neste tipo de actividades no que se require un forte investimento para a implementación", explicou.

O presidente da CNMC expúxose "cantas compañías de xeración de enerxía caben en Europa, cantas de telecos e cuantós bancos" e respondeuse que "menos das que hai agora, da mesma maneira que fai dez anos había moitísimas máis compañías de xeración, máis refinarías e máis bancos".

O actual é "un nivel de concentración como ata agora non tivera o sector financeiro en España", valorou Marín Quemada, para quen se pasou "de ter moitas institucións pouco eficientes a menores institucións moito máis eficientes".

"No momento que aparezan custos de calidade ou incremento de prezos, naturalmente a CNMC analizarao dunha maneira máis exacta e puntual da análise continua que vimos realizando", sinalou o presidente da autoridade de Competencia.

Para Marín Quemada, as autoridades de Competencia en todos os países "están moi cómodas coa aparición de novos entrantes no sector cando son sólidos e suman". "Preocúpalle cando un axente desaparece porque un se compra a outro", dixo.

O presidente da institución manifestou que a preocupación de Competencia é diferente da do Banco Central Europeo (BCE) ou o Banco de España, xa que se fixa máis na calidade dos servizos que na solvencia.

BRUXELAS NON DEU " CONTA" Aos IMPLICADOS POLA COMPRA DE POPULAR

O presidente da CNMC explicou que Bruxelas "aínda non deu conta" da concentración de Santander e Popular ás axencias de Competencia de "os distintos países máis directamente implicados", tras o cal estas institucións poderían pedir un "reenvío" da operación para analizala detidamente.

"O criterio para pedir ou non o reenvío pasa porque estea severamente afectada a competencia no país que o solicita. Iso analizarase nos seus prazos, porque aínda non empezaron a rodar", sinalou.

Marín Quemada explicou que a concentración entre Santander e Popular presentouse en Bruxelas pola aplicación de "a regra dos dous terzos", xa que "unha das dúas (entidades) tiña presenza de, polo menos, un terzo nun país distinto ao da súa sede social". Facía así referencia á entidade presidida por Ana Botín e a súa presenza en Reino Unido.

O presidente da CNMC rexeitou pronunciarse sobre que decisión tomaría a institución nese caso e apuntou que deberá estudar as dúas posibilidades, aínda que matizou que a última decisión é de Bruxelas.

COMPETENCIA "MIRA" QUE PASA CO ACORDO DE CAIXEIROS DE POPULAR E ING

Marín Quemada sinalou que a institución que preside está "a mirar" que ocorre co acordo entre ING e Popular para que os clientes da primeira poidan utilizar os caixeiros da segunda tras a súa integración en Santander.

Ambas as entidades, xunto con Crédit Mutuel, dispoñen dun acordo de utilización dos caixeiros de Popular que podería perigar tras a integración do banco en Santander, unha opción que esta semana rexeitou o conselleiro delegado de ING España e Potugal, César González-Bo.

"Se pasa, actuaremos en consecuencia", apuntou o presidente da autoridade de Competencia, aínda que engadiu que "aínda non pasou nada" que modifique a situación actual.