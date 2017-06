Educación pecha catro centros públicos

Nun comunicado, Comisión Obreiras critica á Xunta porque “só informase a través dos medios de comunicación”. A mesma crítica que remitiron á prensa os pais e nais do CEIP Navasqües, indignados pola decisión e que chaman á mobilización.

Acto no CEIP Emilio de Navasqüés | Fonte: ceipemiliodenavasques.blogspot.com.es

A central sindical carga contra a suposta mala fe da Administración, por comunicar o peche en vacacións e cando os pais xa formalizaron as matrículas para o próximo ano. CCOO-Ensino pide a dimisión do director xeral responsable desta situación, ou ben que o conselleiro o destitúa xa.

Os afectados non só os escolares e as súas familias. Hai moitos mestres que non saben onde traballarán no vindeiro curso. A central ofrécelle o seu asesoramento. Á Xunta, CC.OO. dille que “anteriores modificacións na rede de centros xa foron revogadas por diversas resolucións xudiciais”.