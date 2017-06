O sindicato de enfermaría SATSE denunciou este venres a intención do Sergas de trasladar, "por quinta vez", o Centro de Orientación Familiar (COF), que dá servizo á zona sur da provincia de Pontevedra e que está actualmente nun dos anexos do antigo Hospital Xeral.

Segundo sinalou SATSE, o traslado produciríase a partir do 3 de xullo, á PAC do Centro de Saúde de Coia, nunha decisión "precipitada", "pouco meditada" e que non se acordou cos profesionais.

Ademais, o sindicato advertiu de que este cambio implicará que o servizo terá menos espazo, o que obrigará a reducir as actividades que organiza o centro.

Por todo iso solicitaron unha reunión co xerente da EOXI de Vigo, Félix Rubial, para exporlle a súa preocupación por esta decisión. Do mesmo xeito, os traballadores do COF tamén enviaron un escrito á xerencia para explicar as necesidades do servizo que permiten asegurar a calidade da atención.