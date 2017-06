PP de Vigo critica que hai menos voos subvencionados a Ibiza, Palma e Valencia que en 2013, polo mesmo importe

O grupo municipal do PP no Concello de Vigo criticou este venres que, polo mesmo importe do concurso de 2013, no concurso de 2017 haberá menos voos e menos prazas nas conexións subvencionadas a Valencia, Ibiza e Palma.

Así o expuxo en rolda de prensa o concelleiro 'popular' Diego Gago, quen lamentou que, facendo a comparativa dos dous concursos públicos, haberá un 42 por cento menos de voos en 2017 a eses destinos, o que supón tamén un 50 por cento menos de prazas subvencionadas.

"Se sumamos o tres destinos, hai 24 semanas menos de voos subvencionados. Polo mesmo importe, tres anos máis tarde, perdemos 6.900 prazas a Mallorca, outras 6.900 prazas a Ibiza e 5.000 a Valencia", sinalou, e engadiu que existe un "agravante": e que mentres antes os voos eran directos, "agora hai unha porcentaxe importante que van ser a través de escala".

No entanto, Diego Gago precisou que o seu grupo municipal está "absolutamente de acordo" con "calquera iniciativa" que sirva para mellorar unha infraestrutura como o aeroporto de Peinador. Neste caso, lamentou faise "unha mala xestión" dunha "boa idea".