A conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, insistiu en que o actual plan de reordenación das liñas de transporte de viaxeiros por estrada é "o único viable e legal", aínda que admitiu que é posible incorporar "melloras" ao anteproxecto da Xunta.

Ethel Vázquez | Fonte: Europa Press

En declaracións aos medios de comunicación, coincidindo cunha reunión co alcalde de Rodeiro (Pontevedra) para abordar o plan de transporte, Vázquez asegurou que os dereitos laborais dos traballadores e o mantemento do emprego é o que "máis preocupa" ao Goberno galego, por iso é polo que vai "urxente" trasladar esta "sensibilidade" aos sindicatos.

Unhas centrais que tanto o luns como leste mesmo xoves deron plantón á conselleira ao rexeitar unha reunión a dúas bandas e esixir que o encontro se celebre entre o tres partes implicadas: administración, organizacións sindicais e patronal.

Así as cousas, e tras dúas xornadas de folga esta semana, o sector verase abocado a outros dous días de paros os próximos martes e mércores no caso de que non se acheguen posturas. Preguntada por este extremo, a titular de Infraestruturas subliñou que pola súa banda "hai vontade de diálogo e colaboración".

CHAMAMENTO AO DIÁLOGO

"Queremos explicar de forma sosegada, tranquila e diferenciada como este plan blinda o emprego coa subrogación e mesmo o incrementa con máis quilómetros e horarios de condución", chamou a atención, para concluír que "é prioritario e urxente trasladar esta sensibilidade da Xunta ás organizacións sindicais".

Cuestionada pola esixencia de reunión tripartita --que tamén expoñen os empresarios--, Ethel Vázquez reiterou o seu "chamamento ao diálogo" e defendeu a celebración de entrevistas "diferenciadas" posto que son "intereses separados".

E, segundo incidiu, os "intereses sindicais son os que máis preocupan" ao Executivo autonómico, que ten por "prioritario" o emprego e os dereitos laborais. Os empresariais e económicos, confrontou, son "lexítimos, pero desde logo moi distintos". "Para nós o máis preocupante e o prioritario é o emprego e mantelo e os dereitos laborais", profundou.

Interpelada en concreto polas demandas das federacións --tres de catro son as máis belixerantes co plan--, volveu a chamar ao diálogo e á colaboración, "clave do éxito para que se poidan implantar os servizos, garantilos e por tanto garantir o emprego".

"O diálogo é a base para sacar adiante este plan coas melloras que sexan precisas", limitouse a apuntar, antes de afirmar que o anteproxecto actual "é a única alternativa legal e viable para garantir os servizos e por tanto o emprego, coas melloras que sexan precisas".

Así, repetiu que "o emprego está garantido" co plan do seu departamento "porque está garantida a subrogación, obrigatoria por lei". "O certo é que sen este plan o único que teremos é que quedaremos sen transporte no rural", avisou.

REUNIÓN EN RODEIRO

En canto á súa reunión deste venres en Rodeiro, reivindicouna como "mostra" da vontade de diálogo, e defendeu que busca "falar das vantaxes do novo plan", que en concreto nesta localidade pontevedresa quere "grantizar os servizos, melloralos e reforzalos".

Falou, neste sentido, de "vantaxes significativas aproveitando sinerxías" do transporte escolar, con "asentos baleiros para que poidan ser utilizados por todos os veciños do rural". "Por tanto, dar máis e mellores servizos ao rural, implantando fórmulas como o transporte a demanda e blindando a atención aos nenos", resumiu.

Sobre estes últimos, destacou que "son o primeiro e por iso" dixo que se prevé incrementar o número de coidadores, para que estean presentes "en cada unha das liñas".

Ademais, asegurou que a Xunta atende demandas do Concello ao incrementar unha parada na liña Ou Barco-Monforte-Santiago que pasa por Lalín, e tamén creando unha liña de transportes Rodeiro-Lalín "que implica dar ese servizo a nenos que a día de hoxe estaban a facer polos seus propios medios" os traslados.

En suma, "melloras significativas" que implican, ao seu xuízo, "mellorar o acceso ao transporte ás escolas" e "ao instituto en Lalín desde Rodeiro".

"Un plan que falando, colaborando, con vontade de diálogo, ímolo mellorando. Ofrecendo non só os servizos senón mellorando e reforzando", finalizou.