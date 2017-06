A Federación de Asociacións de Veciños de Lugo remitiu unha carta ao conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, na que lle urxen unha reunión para trasladarlle as "carencias" sanitarias que hai na provincia.

O portavoz do movemento veciñal, Miguel Ángel Corredoira, explicou que na misiva piden ao titular de Sanidade que estenda o servizo de hemodinámica as 24 horas no Hospital Lucus Augusti (HULA).

Corredoira lembrou que na actualidade este servizo só funciona de oito a tras a pesar de ser "imprescindible". Ademais, tamén se referiu ao congreso galego-asturiano de Cardioloxía no que se alertou de que Lugo é "un dos lugares onde máis se tarda en atender infartos".

Así mesmo, Corredoira reclama "desdobrar no vello Xeral de Lugo o Centro de Saúde da Milagrosa, que actualmente atende a máis de trinta mil persoas". Tamén pide a creación, igualmente, da segundo PAC da cidade de Lugo no vello Xeral que estea "debidamente dotado, con servizos de radioloxía, análises clínicas e boxes de observación".

O portavoz da federación veciñal destacou tamén a necesidade da "implantación de servizos de pediatría durante dous días á semana no centro de saúde de Baralla, e implantar un plan de substitucións por vacacións de pediatras nos municipios de Vicedo, Viveiro e Oural".

Na súa intervención, instou a Sanidade a que nos municipios de menos de mil habitantes, Navia de Suarna, Baleira ou Ribeira de Piquín, "que se están quedando sen médicos substitúanse os seus profesionais durante as vacacións".

Por último, da PAC de Fongoi demandan que conte con aparello de Raios X, todas peticións que queren trasladar ao conselleiro nunha reunión que pretenden que se fixe en Lugo.