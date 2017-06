Os grupos da oposición no Parlamento galego --En Marea, PSdeG e BNG-- reclamaron a comparecencia "urxente" da conselleira de Vivenda e Infraestruturas, Ethel Vázquez, para ofrecer explicacións polo plan de reordenación das liñas de transporte de viaxeiros por estrada, que xerou "un caos" para "moitos cidadáns" tras a folga desta semana.

Este venres, os deputados de PSdeG, Raúl Fernández; En Marea, Antón Sánchez, e BNG, Olalla Rodil, atenderon aos medios de forma conxunta para reclamar á Xunta que asuma a súa "responsabilidade" ante unha situación que "está a tomar un cariz insustentable" e para a que a oposición "non ve unha saída" se o Executivo autonómico "non dá marcha atrás".

"Percibimos e constatamos que o dereito dos galegos de ter un transporte público está a ser obviado e non garantido pola Consellería e o Goberno galego", indicou Fernández, quen cre que o plan de transporte presentado pola Xunta conseguiu "pór absolutamente en contra non só ao sector tradicional" senón tamén ao "transporte escolar" e as "Anpas".

E é que, para Antón Sánchez, a conselleira debe "rectificar" e "asumir" que o plan debe ser "participativo" e "pensado" desde unha perspectiva de "unha estruturación diferente deste país". "Esta vez (Vázquez) non pode dicir que non", apostilou, para logo incidir en que a petición de comparecencia "é unha esixencia democrática".

Para Olalla Rodil, o plan de transporte que provocou unha folga apoiada pola patronal debe ser paralizado "de forma inmediata" para "abrir un proceso de negociación e diálogo con todos os axentes afectados".

Ademais, a deputada nacionalista tachou a situación de "despropósito absoluto", xerado por un plan "presentado unilateralmente" polo Goberno galego, para logo cargar contra o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, por tratar de, na súa opinión, "responsabilizar a outros do que non é máis que unha responsabilidade absoluta da Xunta".

A "PREPOTENCIA POLÍTICA" DE FEIJÓO

Así, Rodil afeou a "prepotencia política absolutamente inadmisible" do presidente autonómico por tratar de "desviar a atención culpando a outros", polo que instou aos responsables do Executivo autonómico a "dar a cara".

Pola súa banda, o deputado do PSdeG afirmou que non ve "saída" ao conflito "se a conselleira e o Goberno galego non é capaz de cambiar a súa actitude, buscar acordos, consensos e pór todo o seu esforzo" en "garantir" o dereito dos galegos a ter "un transporte público".

Así mesmo, Antón Sánchez expresou que a situación actual no transporte público por terra é consecuencia de "o oito anos de deixamento e improvisación continua" dos gobernos populares en Galicia na xestión desta materia, na que "se traballou a golpe de sentenza".

"Se non queremos perder o tren de ter un transporte público do século XXI adaptado ao país, o PP ten que dar marcha atrás, recoñecer os erros e recoñecer que máis aló da publicidade e propaganda non é capaz de ter un proxecto serio e de país", incidiu o viceportavoz de En Marea.