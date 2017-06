A folga dos autobuses complícase

A folga do transporte por autobús estivo esta semana un seguimento de case o 100%, segundo fontes tanto dos sindicatos como da patronal. Case todos os autobuses non circularon nas grandes cidades e vilas do país, ao tempo que boa parte dos servizos mínimos —impostos pola Xunta sen negociación cos sindicatos— tampouco operaron, o que desatou ameazas de sanción da Xunta contra as empresas.

Piquete na deserta estación de autobuses de Santiago durante a folga do transporte | Fonte: CRTVG

Ademais, nunha circunstancia rara na vida política-económica de Galicia, hoxe os empresarios puxéronse de parte dos traballadores e en contra da administración.

Comunicado da patronal

Nun comunicado as federacións Anetra, Fegabús e Transgacar piden ao titular autonómico que se preocupe polas “duras consecuencias do seu plan de transporte, que precisamente motivou o paro laboral”. Din que manteñen o seu “total rexeitamento” á folga, pero asemade admiten que os seus traballadores levan “gran parte de razón”.

Os empresarios reclaman unha inmediata reacción da conselleira de Infraestruturas e Vivenda para retomar a negociación no punto en que quedou hai unha semana, na primeira e única reunión con empresas e traballadores, e “cando máis preto estivo a posibilidade de entendemento para reconducir o controvertido proxecto autonómico”.

Folga de autobuses na Coruña

Toda a oposición (PSOE, En Marea e Bloque) reclamaron oficialmente a comparecencia da conselleira de Infraestruturas no Pleno do Parlamento para dar conta da súa xestión do Plan de Transporte Público. Dende o PSOE lembran o rexeitamento case total ao Plan, “ non só no sector tradicional do transporte público por estrada, senón que agora engadiu ao colectivo do transporte escolar”.

Adxudicacións

O portavoz de Transporte do Grupo Socialista, Raúl Fernández, criticou ademais a resposta do presidente da Xunta logo de coñecerse que a empresa que asesora á Xunta en materia de transporte colectivo, Iplan Movilidad S.L., foi beneficiada, como explica Radio Galicia, con máis da metade dos contratos para facer os estudos relativos á planificación do transporte público.

En rolda de prensa esta mañá, argumentou que o presidente da Xunta “perdeu unha oportunidade para explicar” a relación desta empresa, que resultou beneficiada dunha convocatoria a pesares de ter unha posición de privilexio sobre o resto das empresas que tamén concorrían ao concurso.

Raúl Fernández acusou a Feijóo de tratar de desmentir o que vén publicado no propio DOG “buscando calquera tipo de escusas e tratando de atopar culpables externos en lugar de asumir a súa responsabilidade”. Na súa opinión, o plan provocará o peche irremediable de moitas pequenas e medianas compañías, e que derivará inevitablemente na precarización das condicións laborais.