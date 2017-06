Traballadores de Ferroatlántica en Arteixo piden o respaldo aos seus plans á corporación, que votará en pleno

Traballadores de Ferroatlántica en Arteixo que asinaron os acordos para as dúas plantas da empresa en Sabón reuníronse este venres co alcalde e os portavoces de todos os grupos municipais (PP, PSOE, BNG e Terra Galega) para tratar de solicitar o apoio da corporación, que votará en pleno a semana que vén.

En declaracións a Europa Press, un portavoz dos asinantes, Francisco Blanco, explicou que trasladaron aos grupos "as bondades" do plan, e "o risco" que corre un persoal duns 200 traballadores "no caso de que isto non leve a cabo", pola "perda de emprego e risco de desinversión".

Con ese risco referiuse a a posibilidade de que Ferroatlántica non poida executar o seu plan, algo que o grupo de Villar Mir supedita a que a Xunta aprobe a súa solicitude de segregación das actividades de ferroaleación e xeración eléctrica na Costa da Morte. Nesta comarca, con todo, o comité oponse á devandita segregación, para evitar a venda das centrais, na que ven a antesala do desmantelamento industrial da zona.

Blanco, en representación dos traballadores que asinaron o acordo de maneira maioritaria en Sabón e Silicio Ferrosolar, demandou esta xornada a convocatoria dun pleno extraordinario do Concello de Arteixo, que estima que se celebrará a semana que vén, posiblemente o luns.

OS GRUPOS "NON SE PRONUNCIAN DEFINITIVAMENTE"

"Entenden o que explicamos, pero non se pronuncian definitivamente", apuntou. "Como se vai a levar a pleno, haberá unha votación, e sairá o que salga", constatou.

"Cremos que as nosas explicacións son suficientes e contundentes, reflicten a realidade de ambas as fábricas e esperemos que si", destacou, sobre se confían nun apoio aos seus intereses.

En canto ao grupo do Bloque --cunha actitude belixerante a nivel de todo o país ante as intencións de Ferroatlántica en Cee e Dumbría--, comentou que "non se manifestou a favor nin tampouco en contra".

"POSTURAS LEXÍTIMAS"

Este portavoz rexeitou valorar a postura do comité da Costa da Morte: "Non entramos", afirmou, sobre un "conflito de posturas lexítimas". Así, subliñou que "claro" que entende "que os traballadores de Cee teñan a postura que teñen, só faltaría".

Iso non quita, segundo chamou a atención, para que os traballadores de Arteixo teñan "que esixir un respecto" pola súa posición --favorable aos plans de Villar Mir para todo o estado en tanto que inclúen as previsións concretas para Sabón e Sicilio Solar--.

Interrogado polo conflito aberto en Cee-Dumbría, onde hai convocada unha folga para o próximo 8 de xullo, Francisco Blanco indicou que "a realidade é que hai outra fábrica moi importante en Arteixo da que pouco se fala".

"Aínda que ás veces cremos que mellor non falar moito. Dependemos da decisión da Xunta e a Xunta terá que actuar en consecuencia, en base a legalidade. Nós aí non nos metemos porque non temos os elementos de xuízo", expuxo.

Acerca da oferta de Ferroglobe de levar parte da produción de silicio solar a Cee, mostrouse favorable "mentres se respecte o plan asinado". "Non hai ningún problema. Se a empresa quere facer unha planta nova dedicada ao mesmo ou a un produto similar, celebrámolo. A condición de que se respecte o noso plan", finalizou.