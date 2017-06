As federacións Anetra, Fegabús e Transgacar cren que o presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, "debería concentrarse e preocuparse tamén polas duras consecuencias do seu plan de transporte, que precisamente motivou o paro laboral". Avísanlle, ademais, de que "lle corresponde" á administración a busca de solucións.

Folga de autobuses na Coruña | Fonte: Europa Press

Así lle responden ás súas declaracións tras o Consello, nun comunicado de prensa no que aseguran compartir "boa parte" das críticas vertidas polo propio Feijóo contra a folga do transporte de viaxeiros por estrada. Con todo, advirten de que "se a Xunta non reacciona, retomarase o vindeiro martes".

Anetra, Fegabús e Transgacar manteñen o seu "total rexeitamento" á folga e reclaman unha "inmediata reacción" da conselleira de Infraestruturas para "retomar a negociación no punto en que quedou hai unha semana, na primeira e única reunión con empresas e traballadores, cando máis preto estivo a posibilidade de entendemento para reconducir o controvertido proxecto autonómico".

Reiteran que o plan "provocará o peche irremediable de moitas pequenas e medianas compañías", e aseguran que "derivará inevitablemente na precarización das condicións laborais".

Ademais, critican que se trata dun documento "elaborado con urxencia, sen un traballo de campo previo sobre as necesidades do servizo, e que incorre en innumerables desatinos".

"OS SINDICATOS TEÑEN RAZÓN"

"A folga é un desastre", inciden, pero remarcan que "os sindicatos teñen razón na súa demanda de partida, a retirada do plan de transporte".

Con respecto ás declaracións deste xoves de Feijóo, o tres federacións cualifican tamén como "deplorable" o incumprimento dos servizos mínimos durante os paros de martes e mércores.

"SE TANTO LLE PREOCUPA O TRANSPORTE ESCOLAR"

Non obstante, sobre a súa afectación a escolares, lembran que "precisamente un dos aspectos máis problemáticos do plan da Xunta radica na desaparición deste tipo de servizo e o aproveitamento de liñas regulares para o traslado dos nenos". "Se tanto lle preocupa o transporte escolar, por que decidiu eliminalo?", pregúntanse.

Por último, as federacións censuran que o xefe do Executivo galego considere "sorprendente" que lle toque a el buscar solucións a este conflito.

"As empresas non renunciaron a ningún servizo nin contrato de transporte escolar, só unha sentenza provocou a caducidade das liñas regulares que, por certo, son totalmente deficitarias, e debería saber que a busca de solucións á mobilidade correspóndelle a administración que ten as competencias, é dicir, á Xunta de Galicia", finalizan.