Unha persoa resulta ferida nun accidente de tráfico en Ponte Caldelas (Pontevedra)

Unha persoa resultou ferida ao saírse da vía co vehículo no que viaxaba e impactar contra unha casa no quilómetro 5,9 da PO-255, ao seu paso polo municipio pontevedrés de Ponte Caldelas.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, o suceso tivo lugar ás 9,55 horas e, debido ao impacto, ardeu por completo o turismo e parte dun alpendre anexo á vivenda, que quedou derrubado.

Tras recibir a alerta, o Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia avisou aos Bombeiros do Morrazo, á Garda Civil de Tráfico, aos Bombeiros de Pontevedra, ao Concello de Ponte Caldelas e ao servizo de mantemento da estrada.

EMBARAZADA FERIDA

Por outra banda, unha muller embarazada resultou ferida leve nun accidente de tráfico no que se viron implicados dous turismos en Vigo.

O 112 Galicia tiña constancia do sinistro, que ocorreu na rúa San Roque, a través dun particular pasados uns minutos das 10,40 horas.

Tras iso, desde o CAE 112 Galicia pasouse o aviso a Urxencias Médicas, Policía Local, Bombeiros de Vigo e Protección Civil.