O Bloque reclama a 4 dos seus 5 edís de Monforte que devolvan as súas actas

En concreto, catro do cinco concelleiros do Bloque neste municipio lucense, incluída a que fose candidata á Alcaldía Pilar López, decidiron abandonar a formación tras as discrepancias xurdidas coa dirección local do BNG sobre a utilidade que se lle quere dar ao Hotel Comercio.

Manifestación contra a reforma no Hotel Comercio | Fonte: PP Monforte

"O Consello Comarcal do BNG da comarca Lugo-Sur decidiu dirixirse á executiva nacional para que lles solicite a este catro concelleiros por escrito e formalmente as actas. Entendemos que as actas pertencen á organización política pola que se presentaron", sinalou Rodicio.

Tras pedir a baixa da formación, o BNG queda cun edil na corporación municipal, na que os catro concelleiros díscolos figurarán como "non adscritos".

Con todo, o dirixente nacionalista expresou a súa "confianza" en que entreguen a acta de concelleira. "Os que imos nas listas do BNG asinamos un compromiso de aceptación de candidaturas no que nos comprometemos, asinámolo -recalca-, a cumprir os principios políticos e éticos da organización". "Eu non dubido da súa lealdade, da súa conciencia e compromiso", subliñou.