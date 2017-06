O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, instou á Xunta a elaborar un novo plan forestal "transparente e consensuado" con todas as partes implicadas que debe incidir na "planificación e a ordenación dos usos do monte".

Leiceaga foi o encargado de clausurar unha xornada de traballo sobre o Plan Forestal organizada este venres polos socialistas e que tivo lugar no Pazo do Hórreo.

Alí, indicou que a prevención de incendios forestais ten como "eixos" a ordenación territorial e a diversificación de usos no monte, algo que, aínda que non pode "impedir" totalmente que se produzan lumes, si axuda a "evitar" a súa rápida propagación, como ocorreu en Portugal o pasado fin de semana.

Así mesmo, cre que é preciso organizar "un 'mix' adecuado de especies" nos montes que logre "combinar" a produción de madeira co plantado de especies autóctonas, outra medida que, en opinión de Leiceaga, tamén axudaría a reducir a expansión dos incendios.

TERRAS "EN ABANDONO"

Por outra banda, alertou ante os "dous millóns de hectáreas en situación de abandono" que se estima que existen en Galicia, polo que incidiu en que é preciso afrontar unha ordenación dos espazos forestais, que ocupan "dúas terceiras partes" do total da superficie da comunidade.

A continuación, chamou a converter estas terras abandonadas en "espazos produtivos", algo que podería afrontarse a través dunha redución dos "custos de transacción para as comunidades de montes" e propondo un modelo de xestión "máis eficiente e capaz de xerar valor engadido".

Por todo iso, ve necesario unha aposta por "arriscar na busca de fórmulas" para o monte que exploren "novos nichos de negocio" para que o monte galego teña "futuro".