Rural.- (AM) Todos os medios contra o lume estarán xeolocalizados por primeira vez na campaña deste verán

O operativo contra o lume deste verán en Galicia --período de alto risco desde o 1 de xullo-- contará cun novo sistema informático que permitirá geolocalizar por primeira vez a todos os medios e efectivos dispoñibles.

Fernández-Couto | Fonte: Europa Press

Esta é unha das principais novidades que inclúe o Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) de 2017, que conta con 173,7 millóns de euros de investimento --dos que 105 millóns dedícanse a extinción--, e mantén medios e efectivos respecto ao ano pasado, segundo informou o director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto.

Galicia contará con 7.000 efectivos dispoñibles --dos cales 5.700 son da Xunta--, 360 motobombas, 15 helicópteros de extinción e outros dous de coordinación do Estado --de cifra variables-- e avións de carga en terra na base de Xinzo, entre outros.

Así, cambia o sistema de comunicacións ao coñecido como Tetra --que empregan os medios de emerxencias de Galicia--, en substitución dos analóxicos que "quedaron obsoletos". O novo modelo permitirá xeolocalizar "en todo momento ao operativo", tanto a operarios, como vehículos e medios, o cal "supón unha mellora moi importante desde o punto de vista operativo e de seguridade das persoas".

Este sistema comunicativo tamén estará cifrado, xa que Fernández-Couto explica que no pasado houbo subtraccións de equipos, e "constaba" por parte da Xunta que se seguía a emisora. En cambio, agora poderase anular equipos por motivos de seguridade se son roubados.

Os avances tecnolóxicos neste Pladiga --que será presentado o vindeiro luns no Consello Forestal e aprobado o xoves no Consello da Xunta-- permitirán reducir tempos de desprazamento a lumes e establecer rutas a través do posicionamento real.

Outra das novidades será un visor 3D e un simulador de lumes, con acceso a datos de predición e observación meteorolóxica, que será útil na xestión de incendios de tamaño considerable.

Ademais, establécese unha "posta ao día" dos protocolos de funcionamento de medios aéreos. Por outra banda, trabállase no borrador para a creación dunha figura de sociedades colaboradoras do servizo contra incendios, como poidan ser agrupacións de propietarios forestais, asociacións de radioaficionados ou usuarios do medio natural.

73 PARROQUIAS DE ALTO RISCO E "HOMICIDAS EN POTENCIA"

En 2014 a Xunta implantaba un modelo de identificación de parroquias de alta actividade incendiaria, no que se detectaban 79 (das cales 48 estaban en Ourense), mentres que neste 2017 a cifra reduciuse a 73.

Neste sentido, o director xeral de Ordenación Forestal fai fincapé en "a intencionalidade" da maioría de incendios da Comunidade. De feito, Fernández-Couto tacha de "homicidas en potencia" a "os incendiarios dolosos" que actúa en "condicións extremas" de calor e vento.

Aínda que considera que "é un disparate" que cada ano haxa 3.000 incendios en Galicia, valora que esta cifra supón "un terzo" da que había fai unha década.

Así mesmo, o Goberno galego márcase os obxectivos de que os incendios de máis de 25 hectáreas estean por baixo do 2% e que o 70% do total non pasen dunha hectárea.

PROGRAMA PILOTO EN ÁREAS RECREATIVAS PARA GRELLADAS

Xunto a isto, desenvolverase unha experiencia piloto en área recreativas en Marín e Vigo coa colocación dunhas instalacións seguras con paredes que cubran zonas nas que se poderá facer grelladas durante todo o ano, incluído en períodos de alto risco.

Sobre este extremo, sinala que "vai favorecer a utilización recreativa do monte", pois era unha medida que "moitos galegos" demandan e que "non entraña riscos".

SEN UNHA "LIÑA ESTRUTURADA" PARA O USO DE DRONES

Preguntado sobre o uso de drons na loita contra o lume, o alto cargo do Goberno galego afirma que "é unha tecnoloxía prometedora", pero "ten unha serie de limitacións por seguridade" nos lumes.

Así, sinala que "hai que ter moito coidado" nos incendios "cos fumes, os tendidos eléctricos, a acumulación de medios aéreos", polo que "está absolutamente contraindicado o voo de drones porque o principal é a seguridade".

Con todo, emprégase en accións piloto en labores de vixilancia, pero "non hai unha liña estruturada porque non é posible", porque as autorizacións de voo "son experimentais", pero "analízanse as súas posibilidades" para incendios.

POLÉMICA CON CONCELLOS

A preguntas sobre as denuncias de concellos para a limpeza de franxas e prevención de incendios, Fernández-Couto lembrou que é responsabilidade de propietarios manter preparados os seus terreos forestal e, en caso contrario, recae de forma subsidiaria nos municipios que poden repercutir os gastos nos donos. Tamén lembrou o investimento de 33 millóns da Xunta en concellos para estas tarefas.

Respecto das sancións previstas pola Xunta para sancionar a propietarios en caso de abandono do seu territorio, o responsable de Ordenación Forestal reflexionou sobre as "complicacións" que supón establecer a situación previa da zona queimada e localizar aos donos, pero asegura que se avanza "desde o punto de vista tecnolóxico" para "aplicar a lei con máximo rigor".

OPE DE PERSOAL LABORAL DE EXTINCIÓN

Representantes da CIG e CSIF de persoal laboral do Servizo de Extinción de Incendios (Spdcif) da Xunta denunciaron o "claro incumprimento" da Xunta respecto da oferta de emprego público (OPE) comprometida para este colectivo.

A Xunta convocou en marzo de 2016 unha oferta pública de emprego que, segundo este colectivo, "está en stand by", a cal estaba destinada a reducir a temporalidade con 188 prazas para persoal laboral --94 de promoción interna e outras 94 de libre acceso--.

Cuestionado acerca deste tema, o director xeral de Ordenación Forestal explicou que "a intención é a que é" para realizar esa OPE, "pero é un tema de política de persoal xeral relacionado con outras prazas", "a nivel global da Xunta".