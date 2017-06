O comité da auxiliar viguesa de automoción GKN convoca folga o xoves pola falta de avances no convenio

O comité de empresa de GKN Driveline de Vigo, empresa de compoñentes de automoción situada no polígono de Balaídos, convocou unha xornada de folga para o próximo 29 de xuño, para denunciar o "inmobilismo" da empresa na negociación do convenio colectivo.

Segundo confirmou a CIG, os representantes dos traballadores adoptaron esta medida ante a falta de avances na negociación e tras 14 reunións coa dirección da planta.

O sindicato sinalou que "a empresa ofrece unicamente un un por cento de subida salarial", un ano de vixencia do convenio e esixe aos empregados que "renuncien aos 15 minutos de ducha" ou non poderá asumir ningún custo máis, nin xubilacións parciais, nin substitucións nin contratacións indefinidas.

O comité de empresa, formado por nove delegados de CC.OO., sete de UXT e cinco da CIG, celebrará o vindeiro mércores asembleas de mañá e tarde no salón de actos da igrexa parroquial do Cristo da Vitoria, en Coia, para informar ao persoal sobre a convocatoria de folga e sobre a situación de negociación do convenio.