Protestas e rexeitamento en bloque da comunidade educativa contra o peche de centros en Outes, As Pontes e O Porriño

A comunidade educativa galega trasladou a súa indignación polo inesperado peche de centros educativos en localidades como Outes, As Pontes e O Porriño, que acolleron entre o xoves e o venres diversas protestas, concentracións e actos reivindicativos para esixir á Consellería de Educación que rectifique a súa decisión.

Concentración contra o peche dun centro en Outes | Fonte: Europa Press

A localidade das Pontes acolleu unha concentración que congregou a boa parte das familias, alumnos e veciños do CPI Monte Caxado, un dos centros afectados, co apoio de diversos representantes políticos, como o portavoz de En Marea no Parlamento de Galicia, Luís Villares. Está prevista unha nova protesta ás 20.00 horas.

Previamente, celebrouse un pleno extraordinario no que todos os grupos políticos, entre eles o propio PP, trasladaron o seu rexeitamento ao peche do centro. O rexedor local, Valentín González Formoso (PSOE), instou á Consellería de Educación e Ordenación Universitaria a rectificar e manter aberto o Monte Caxado, cuxa supresión presenta "un grave erro" que pagaran os "fillos e familias se non dan marcha atrás na súa decisión", manifestou.

González Formoso reclamou así "a paralización desta medida" e emprazou ao Executivo autonómico a "sentar a falar, deseñar un mapa de necesidades educativas e respectar a liberdade de elección de centro educativo que recolle a Constitución".

"O impacto nas Pontes é enorme en toda a comunidade educativa, coa pretensión de extinguir un centro que funciona francamente ben, que é unha referencia e que conta con preto de 260 alumnos", sinalou, ademais de advertir de que non descarta recorrer á xustiza de non lograr unha rectificación por parte da Xunta.

Pola súa banda, o portavoz do grupo municipal do Partido Popular, Manuel Escourido, reprochou da "responsabilidade única desta decisión" ao consellerio de Educación, Román Rodríguez, pedindo "desculpas e solidariedade" aos veciños da localidade asegurando que, "en días como este", tócalle representar unhas siglas das que non sente "especialmente orgulloso".

"Unha forma de política que non defendo nin comparto e paréceme ademais un acto de traizón e covardía absoluta", engadiu, criticando con dureza a acción da Consellería de Educación. "En caso que non se cambie de actitude, o alcalde ten o noso apoio para pedir a dimisión do conselleiro", asegurou, arrincando así os aplausos do público.

"TOTALMENTE PREXUDICIAL"

Outro dos centros afectados polo peche será o CEIP Emilio Navasqüés de Cruceiro de Roo, de Outes, no que decenas de pais, alumnos e profesores substituíu o tradicional festival de fin de curso por un acto reivindicativo e unha manifestación que percorreu as rúas da localidade.

Alí deuse lectura a un texto aprobado por unanimidade do Claustro do centro dun peche "totalmente prexudicial para a comunidade educativa". Tamén iniciaron unha recollida de firmas en rexeitamento a esta decisión e rexistrouse unha petición en change.org.

Esperanza, unha representante da ANPA do centro, sinalou a Europa Press que tiveron coñecemento do peche "á unha da tarde" da pasada xornada, e que todos os veciños están "sorprendidos" tendo en conta os resultados e o bo facer do corpo docente.

"Din que queren ensino de calidade, pero é que xa a hai no centro actual", criticou, lembrando que os alumnos "gañaron diversos premios" polo seu traballo.

Así mesmo, a comunidade educativa estuda convocar unha protesta ante a Consellería de Educación o vindeiro martes e ante o Goberno local de Outes, ademais dunha recollida de firmas para sumar "todos os apoios que poidan".

Tamén saíron á rúa as familias do CPI Ribeira, no Porriño, co apoio de veciños e da propia corporación municipal. Outro afectados foi o CPI Tomás de Lemos, de Ribadavia, onde se eliminaron os ensinos de secundaria, que pasará a converterse en Centro de Infantil e Primaria, e o alumnado de ESO (uns 178) pasará a integrarse no IES O Ribeiro.

APOIOS

Outras entidades, como Compromiso por Outes ou a Federación Galega de Asociacións de Directivos de Colexios de Ensino Público, emitiron comunicados de repulsa e en solidariedade cos veciños afectados polos peches.

Ademais de pais e alumnos, os propios sindicatos de profesorado CIG-Ensino, FETE-UXT e CC.OO Ensino trasladaron a súa oposición ás medidas anunciadas pola Consellería de Educación.

En declaracións a Europa Press, José Fuentes (CC.OO.) esixiu á dimisión do director xeral responsable de tomar esta decisión, arremetendo contra unha "falta de planificación impresionante" da Consellería de Educación.

COMPARECENCIA URXENTE

Ante a protesta xeneralizada, todos os grupos da oposición rexistraron unha petición por vía de urxencia para a comparecencia do conselleiro Román Rodríguez, co fin de explicar o peche destes centros escolares.

Olalla Rodil, por parte do BNG, denunciou que a Xunta "non negociou con ningunha das partes afectadas" nin informou "ata a véspera do fin de curso". "É absolutamente inadmisible, tanto no fondo como na a forma", lamentou, esixindo que cesamento "con esta actitude hostil" contra o ensino público.

Luís Villares, que participou nas protestas esta mañá nas Pontes, advertiu que En Marea "non consentirá o peche destes centros", que se producirán "de costas á comunidade educativa e para evitar que os pais poidan organizarse".

Finalmente, Luís Álvarez, do grupo socialista, arremeteu contra esta "decisión unilateral" da Xunta, acusando ao conselleiro de "manter escondida" esta medida "gravísima, que afecta por centos de familias" do tres localidades, na súa comparecencia en pleno esta mesma semana.