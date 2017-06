A USC mellora en 4,43 millóns a súa previsión de liquidación de déficit tras lograr un superávit de 3 millóns en 2016

A Universidade de Santiago de Compostela (USC) pechou o exercicio económico de 2012 cun superávit de preto de 3 millóns de euros e unha redución do seu déficit ata os 9,47 millóns.

Deste xeito, a institución mellorou "significativamente" as previsións de liquidación do déficit do Plan Económico Financeiro de Reequilibrio, mellorando en 4,43 millóns a redución prevista para o ano pasado.

O xerente da USC, José M. Villanueva, presentou os datos ante o Consello de Goberno celebrado este venres, e atribuíu os resultados á dinámica de ingresos polo novo plan de financiamento do SUG e os derivados de custos indirectos de investigación, tanto de proxectos como de servizos.

Doutra banda, o comité consultivo de expertos da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais celebrou este venres a súa primeira reunión de traballo, na o que coñeceron información detallada sobre os títulos que se imparten no centro e as actividades de celebración do 50 aniversario dos estudos de economía en Galicia.