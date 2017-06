O PP rexeita a petición conxunta de socialistas e Ourense en Común a favor da dimisión da concelleira Sofía Godoy

O pleno do Concello de Ourense rexeitou este venres cos votos do PP (10) a petición de dimisión da concelleira de Benestar Social, Sanidade, Igualdade, Xuventude e Voluntariado, Sofía Godoy, reclamada de forma conxunta por PSOE e Ourense en Común (OUeC).

O nove votos de ambas as formacións non resultaron suficientes ante a falta de apoio de Democracia Ourensá (DO), que se abstivo (7) por considerar que "quen ten que marcharse é o alcalde, Jesús Vázquez.

Para o portavoz socialista, Ángel Vázquez Barqueiro, "hai argumentos dabondo" para reclamar a dimisión debido a "a nula xestión" de Sofía Godoy á fronte da concellaría de Benestar Social e pola súa "desidia e falta de valores para liderar iniciativas" no ámbito social e sanitario.

Entre estes enumerou o "extremo abandono" das políticas sociais por parte do Goberno local, o "escandaloso inicio de curso sen axudas escolares", ou a campaña de bolsas para libros e axudas de comedor escolar "máis desastrosa da historia".

Tamén alertou de que o departamento que dirixe Sofía Godoy ten un "buraco negro" de máis dun millón de euros que obrigará ao grupo de goberno a pedir no próximo pleno unha modificación de créditos.

"Cada día do seu inacción e incompetencia condena un pouco máis a cada un dos veciños que habitamos Ourense", puntualizou a portavoz de OUeC, Ledicia Piñeiro, que criticou que o Concello "se sobe ao carro "de proxectos doutras entidades, como no caso do protocolo de atención a Refuxiados, da Cruz Vermella, mentres desmantela proxectos sociais.

Así, afeoulle que "descoñece a realidade ou mente" cando "usa o argumento de que non hai demanda" á hora de eliminar os servizos monoparentais, ou que "chega tarde ou non chega" ás necesidades da protectora de animais.

POSTURA DE DEMOCRACIA OURENSE

O portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, rexeitou apoiar esta petición porque "quen ten que marcharse" é o alcalde Jesús Vázquez ao que sinalou como o "responsable das neglixencias" no Concello.

Para Jácome, Sofía Godoy "é un peón" á que non quixo comparar co concelleiro de Promoción Económica, Jorge Pumar, ao que considera "culpable de perder 15 millóns" en investimentos da UE, ou ao edil de Deportes, Mario Guede, ao que acusou de "perder" 200.000 euros "por entregar tarde unha obra".

O portavoz do PP, José Araújo, afeou á oposición "a súa actitude" para "non porse de acordo en nada co Goberno e "tratar de afogar ao grupo municipal no canto de arrimar o ombreiro".

Na súa intervención, Araújo defendeu a Sofía Godoy pola súa "paixón" e "ilusión" á hora de afrontar o seu traballo. O concelleiro destacou que nos seus dous anos de xestión á fronte de Asuntos Sociais incrementáronse un 70% as axudas no fogar, creouse o cartón moedeiro ou se rescataron "programas esquecidos" como o Imedra, que axuda á inclusión laboral de persoas en risco de exclusión, entre outras medidas.

Tamén acusou á oposición de "mentir" e así sinalou que fronte aos 60.000 euros de investimento na canceira municipal no primeiro ano do PP, o PSOE investiu 20.000 euros en oito anos. Por estes motivos cominou ao resto dos grupos a traballar a favor dos cidadáns" e a "deixar a política dun lado para remar todos na mesma dirección".