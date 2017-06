Case 600 pacientes foron intervidos en Cirurxía Torácica do CHUAC cunha técnica minimamente invasiva

Os próximos luns e martes, días 26 e 27 de xuño, o Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (CHUAC) acollerá un curso sobre a técnica Uniportal Vats, unha práctica minimamente invasiva que supón menos dor para o paciente e unha máis rápida recuperación.

Esta técnica, coa que case 600 pacientes foron intervidos no Servizo de Cirurxía Torácica do complexo coruñés, supón a abordaxe menos agresiva na cirurxía de pulmón, xa que só realízase unha pequena incisión no tórax.

Na actualidade máis de 30 países utilizan a Uniportal VATS, que foi publicada en numerosos atlas e revistas científicas e presentada en múltiples congresos internacionais.

O futuro deste tipo de cirurxía pasa pola tecnoloxía robótica nesta incisión única. Un proxecto baseado na introdución de cámaras por control remoto ofrecerá máis posibilidades para operar por un so orificio.

A experiencia do CHUAC con este tipo de técnica está ao redor dos 600 pacientes intervidos cirurxicamente no últimos sete anos, dos que a maioría presentaban patoloxía pulmonar tumoral e en menor porcentaxe patoloxía infecciosa inflamatoria ou malformacións conxénitas, outros dos casos onde esta técnica resulta eficaz.

Entre os beneficios máis importantes para o paciente son unha menor dor postoperatoria e unha máis pronta recuperación xa que se vai de alta entre o segundo e o terceiro día despois da intervención.

CURSO

Na xornada do luns 26, o salón de actos do CHUAC acollerá a parte teórica deste curso, onde os organizadores introducirán aos participantes nesta técnica, que se comezou a aplicar no complexo coruñés a mediados do ano 2010, sendo o primeiro hospital do mundo en realizar este tipo de abordaxe.

Na xornada do martes día 27, os participantes trasladaranse ao Centro Tecnolóxico de Formación, no Hospital Teresa Herrera, para realizar as técnicas comentadas ao longo da xornada anterior, esta vez utilizando modelos animais para elo.