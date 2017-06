AM2.- Mario Conde e Lorenzo Sanz seguen na lista de morosos, entra Kiko Matamoros e saen Pedrosa e Alves

O expresidente de Banesto Mario Conde, o expresidente do Real Madrid Lorenzo Sanz e o coñecido avogado José Emilio Rodríguez Menéndez mantéñense na lista de morosos publicada este venres por Facenda por ter, a 31 de decembro de 2016, débedas coa Administración Tributaria superiores en cada caso ao millón de euros.

Pola contra, desaparecen da lista de debedores o piloto de Moto GP Dani Pedrosa e o exxogador do Barça Dani Alves, á vez que entra o colaborador de televisión Juan Francisco Matamoros, coñecido como Kiko Matamoros, cunha débeda de algo máis dun millón de euros, e Francisco José Ortiz Von Bismarck (fillo Luís Ortiz e Gunilla Von Bismarck), cunha débeda de 1,25 millóns de euros. Tamén aparece por primeira vez a presentadora Patricia Conde (1,23 millóns de euros).

Así figura na listaxe de debedores, publicado este venres pola Agencia Tributaria e consultado por Europa Press, no que aparecen 4.549 debedores, dos que 338 son persoas físicas por importe de máis de 700 millóns de euros e 4.211, persoas xurídicas por importe de 14.700 millóns. A lista total de debedores redúcese un 4,6% e o importe, un 2%, superando os 15.400 millóns de euros.

En concreto, o expresidente de Banesto Mario Conde ten unha débeda de 9,9 millóns de euros con Facenda, a mesma que na anterior listaxe de morosos, mentres que o expresidente do Real Madrid, Lorenzo Sanz, mantén a súa débeda de 1,36 millóns de euros e o avogado Rodríguez Menéndez debe 3,6 millóns de euros á Facenda Pública. En ambos os casos, a débeda mantense respecto á anterior listaxe.

Pola súa banda, o empresario Agapito García Sánchez volve aparecer como a persoa física que acumula unha maior débeda con Facenda, cun total de 17,03 millóns de euros, inferior á débeda de 19,06 millóns da lista anterior.

A eles súmanse Ignacio, José, Federico e Rafael Serratosa Caturla, cunha débeda conxunta que se mantén en 14,8 millóns de euros; o empresario catalán Eudald Domenech Rise, cunha débeda de 6,1 millóns de euros (a mesma que na lista anterior), e o exxuiz Luís Pascual Estevill, con 3,74 millóns de euros, importe inferior aos 5,4 millóns de euros da anterior listaxe.

Despezamentos La Torre, propiedade de Luís Miguel Rodríguez, coñecido como 'o rei da chatarra', ten unha débeda con Facenda de 15,46 millóns de euros, polo que máis que duplica o que debía o ano pasado (7,85 millóns de euros).

Así mesmo, o exjugador do Barça e do Zaragoza Gabriel Milito, segue debendo a Facenda 1,8 millóns de euros, en tanto que o escritor César Vidal Manzanares debe 2,31 millóns de euros, o xornalista Antonio Navalón entra de novo cunha débeda de 2,08 millóns de euros, fronte aos 2,49 millóns da anterior lista, e o empresario e expresidente do club de fútbol da Valencia, Vicente Soriano Sierra, segue debendo a Facenda 1,1 millóns de euros.

SOCIEDADES DE JOSÉ LUÍS MORENO E DE JAVIER MERINO

Ademais, o empresario Jacques Hachuel, condenado polo caso Banesto, debe a Hacienda case 2,69 millóns de euros, a mesma cifra que debía na listaxe anterior.

Kulteperalia, sociedade do empresario do espectáculo José Luís Moreno, segue aparecendo entre as empresas debedoras con Hacienda, con 1,91 millóns, lixeiramente superior aos 1,89 millóns anteriores, aínda que non figura xa na lista outra das súas sociedades, Alba Adriática, que o ano pasado achábase na lista con 1,55 millóns de euros de débeda.

O empresario Javier Merino, expareja de Mar Flores, mantense na lista con algunhas das súas sociedades como Multipetróleos, cunha débeda de 1,68 millóns de euros; Star Petroleum Rede, con 1,47 millóns de euros; Star Petroleum (1,06 millóns) e Multipromotur, cunha débeda de 1,06 millóns de euros. En relación á anterior listaxe, reduciuse a débeda de Multipetróleos e Multipromotur, pero aumentou de novo a de Star Petroleum e Star Petroleum Rede.

Na lista aparece tamén un grupo de sociedades vinculadas ao empresario andaluz Rafael Gómez, coñecido como 'Sandokan' que, en conxunto, deben máis de 100 millóns de euros. Estas sociedades son Arenal 2000 de Investimentos (12,4 millóns), Arenal 2000 (49 millóns) e Arenal 2001 (66 millóns).

A familia Cosmen, accionistas da británica National Express, propietaria de Alsa, tamén se mantén na lista coa sociedade Jovellanos XXI, cunha débeda de 1,19 millóns de euros.

Mentres, o exvicepresidente de Bancaja Enrique Roig Olmos desaparece da lista, na que aparecía anteriormente cunha débeda de 1,5 millóns de euros.