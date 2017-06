Os portavoces da 'terceira vía' do PSOE ourensán avogaron este venres por un partido "forte e cohesionado", que sexa unha "alternativa" real de goberno para a cidade. Para lograr este obxectivo marcáronse o reto de recuperar á militancia a través dunha maior implicación no partido grazas ás novas tecnoloxías e cun aumento das asembleas.

Nunha rolda de prensa na sede provincial do PSOE, a concelleira socialista en Ourense, Concepción García Lozano, apostou por "sumar" esforzos e "actuar en positivo" para que o PSOE recupere o apoio da militancia.

García Lozano deu a coñecer as propostas da terceira vía, que xurdiu cos militantes que avalaron a Javier Rey nas primarias de 2014, para desmarcarse das disputas entre a executiva provincial e local (pachistas e críticos), e que sinalou que está integrada por "un grupo heteroxéneo con diferentes sensibilidades" no interior do partido.

Así, lembrou que entre os seus integrantes recolléronse avais para Pedro Sánchez, Susana Díaz e Patxi López, aínda que fosen maioritarios os respaldos conseguidos polo secretario xeral do partido.

"Non queremos ir contra ninguén, queremos sumar", incidiu na súa intervención García Lozano, que se marcou como reto un partido que opte a gobernar a cidade e que para conseguilo avoga por "reactivar a comunicación coa militancia".

PARTICIPACIÓN

Neste sentido, a terceira vía marca unha folla de ruta á formación para recuperar a implicación e mobilización dos militantes que "levan anos afastados do Partido e sen participar".

Para iso, propón "activar mecanismos de participación na vida política", a través da formación no uso das novas tecnoloxías, pero tamén cun aumento das asembleas que permitan "o debate de ideas" e a participación directa da cidadanía.

Ademais, incidiu en que o partido conte con mecanismos para informar os militantes máis aló da información que poidan recibir a través dos medios de comunicación, co obxectivo de que "coñezan a postura do partido" respecto dos temas de actualidade ou de interese pola súa proximidade.

"Como di Pedro Sánchez, o músculo do partido non son as persoas que ocupan un cargo político, senón o que queda: a militancia. Por tanto temos que coidar, ilusionar e implicar aos militantes", concluíu García Lozano.