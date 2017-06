Un incendio na contorna de Ourense obriga a desaloxar varias vivendas de forma preventiva

Un incendio rexistrado sobre as 13,25 horas en Casardomato, nos arredores da cidade de Ourense, motivou que a Policía Local desaloxase unhas casas en Lodeiros de forma preventiva. Con todo, non foi preciso activar o nivel dous de alerta por perigo de proximidade das lapas ás zonas habitadas.

Incendio en Ourense | Fonte: Europa Press

Así o destacaron a Europa Press fontes de Medio Rural, que sinalan que as lapas, que permanecen controladas, afectan a unha superficie de dez hectáreas de monte raso.

O lume orixinouse detrás do colexio Casardomato, nunha zona próxima á antiga estrada de Vigo e ás vías do tren. Respecto diso, fontes da investigación explicaron que a orixe das lapas poden estar relacionado co feito de que uns alumnos do colexio Albino Núñez queimasen apuntamentos con motivo do final do curso na zona.

Nos labores de extinción participa un avión, oito helicópteros, dez brigadas, catro motobombas, un técnico e tres axentes. As lapas estendéronse con rapidez debido a que se iniciaron na base dun monte e desprazáronse ata as zonas altas, cara a Vilar de Astrés e Paradela.

Fontes implicadas na extinción sinalaron a Europa Press que se situaron medios para extinguir as lapas na zona de Vilar de Astrés e para evitar que o lume puidese achegarse ata as vivendas.