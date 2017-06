As reservas dos grupos sanguíneos 0- e A+ seguen baixas en Galicia

As reservas dos grupos sanguíneos 0- e A+ seguen baixas na Comunidade galega, mentres que as 0+ e A negativo (A-) permanecen normais, segundo a información facilitada este venres pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Respecto diso, esta entidade lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos requírense unhas 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar.

Co fin de facilitar a doazón, a partir do próximo luns acudirán unidades móbiles a municipios coruñeses como Mañón, Cerceda e Porto do Son; a pontevedreses como A Estrada e Vilagarcía; a ourensáns como O Barco e O Irixo; e a lucenses como Abadín, Chantada e Begonte.