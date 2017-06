Galicia alcanza un máximo histórico de viaxeiros no cinco primeiros meses do ano, ata 1,3 millóns

Galicia alcanzou, no cinco primeiros meses do ano, o seu máximo histórico de viaxeiros, con máis de 1,3 millóns de turistas aloxados en establecementos hoteleiros da comunidade.

Camiño de Santiago | Fonte: Europa Press

Diso deu conta a Xunta a través dun comunicado relativo á Enquisa de Ocupación Hoteleira do Instituto Nacional de Estatística (INE), que constata que as pernoctaciones hoteleiras subiron un 5,66 por cento en Galicia no mes de maio, ata as 678.736.

O Goberno autonómico resaltou o aumento no número de pasas a noite e de visitantes, tanto nacionais como internacionais.

En concreto, o turismo internacional "volve alcanzar máximos históricos" e xa representa unha cuarta parte do total da demanda no cinco primeiros meses de 2017, segundo a Xunta.