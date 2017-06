A Xunta traballará a favor dunha convivencia profesional regulada entre taxistas e compañías como Uber

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, trasladou aos profesionais do taxi que a Xunta está comprometida a traballar de forma conxunta con eles para alcanzar unha convivencia profesional regulada cos servizos de Vehículos de Turismo con Condutor (VTC).

A conselleira reúnese con Fegataxi | Fonte: Europa Press

A responsable de Infraestruturas mantivo este venres unha reunión cos representantes da Federación de Autónomos do Taxi de Galicia (Fegataxi), na que lles manifestou que se acordarán as medidas para a regulación do devandito sector.

Así mesmo, o Goberno galego comprometeuse a reforzar a busca de mecanismos para regular o servizo de VTC, ademais de velar polo estrito cumprimento da normativa.

Así, entre outras cousas, para vixiar que estas empresas teñan oficinas de atención ao público; conten cunha base, na que terán que permanecer ata ter un servizo previamente concertado; e teñan o xustificante do traballo que estean a realizar e levalo no vehículo. Ademais, os condutores terán que estar dados de alta á seguridade social e contratados a tempo completo.

Ethel Vázquez destacou que o Executivo autonómico é consciente das 6.000 familias que viven directamente deste sector, e ao tempo, da necesidade de ofrecer plenas garantías aos usuarios dos servizos de transporte en turismo.

A este respecto, informou de que a Xunta non está a outorgar ningunha licenza de VTC, salvo as que está obrigada por sentenza xudicial.

LEI DO TAXI

A conselleira tamén explicou que desde o seu departamento trabállase na mellora do regulamento da Lei do taxi, que se remitirá proximamente ao Consello Consultivo, e que se prevé que entre en vigor este mesmo ano.

Esta normativa, segundo sinalou o departamento autonómico, suporá a creación dun rexistro público de licenzas de taxis e de vehículos de turismo con condutor para facilitar a inspección e ofrecer maiores garantías aos usuarios.

Tamén se acordou estudar a fórmula para que todas as autorizacións de Vehículos de Turismo con Condutor en Galicia teñan que estar identificadas cun distintivo propio, que evite fraudes, intrusismo e a competencia desleal.

Na mesma liña de avanzar no diálogo co sector do taxi e de mellorar o vínculo coa Administración, a Xunta destacou que se acordou reforzar o control e inspección de infraccións e mellorar o sistema de interlocución directa.

MEDIDAS DE COMPETENCIA ESTATAL

Pola súa banda, a Federación trasladou á Xunta solicitudes de actuación a través de medidas de competencia estatal que a Consellería de Infraestruturas comprometeuse a presentar ante o Ministerio de Fomento.

Así mesmo, tratouse o problema do exceso de licenzas de taxi de acordo ao establecido pola Lei 4/2013, buscando a involucración de todas as administracións públicas nun plan de amortización das mesmas.

Ademais, a Federación de profesionais reiterou o seu apoio ao novo Plan de transporte público, que prevé a utilización de taxis para garantir os servizos de maneira eficiente en determinadas zonas do rural.