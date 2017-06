Unha asociación propón dar o nome de Ignacio Echevarría ás pistas de skate de Vía Hispanidade (Zaragoza)

O pleno da Xunta de Distrito do zaragozano barrio de Universidade aprobou esta semana unha proposta da Asociación de veciños Arco Iris que pide iniciar o expediente para que as pistas de skate de Vía Hispanidade leven o nome de Ignacio Echevarría, o mozo falecido o pasado 3 de xuño no atentado de Londres.

O presidente da asociación Arco Iris, Manuel Ortiz, destacou a importancia de recoñecer con este xesto simbólico os valores que representaba Ignacio Echeverría coa súa decisión de tentar socorrer a unha persoa que estaba a ser atacada por tres terroristas.

"A súa humildade, o seu corazón e o seu afán por axudar aos demais nos momentos difíciles, aínda que non coñezas á persoa á que estás a axudar, é algo que nos debe facer reflexionar como sociedade; un exemplo a seguir que non podemos esquecer e que queremos lembrar na zona de Universidade con este sinxelo detalle de darlle nome a unha pista onde se practica o deporte que tanto amaba", afirmou Manuel Ortiz.