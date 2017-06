A Confederación de Anpas galegas trasladou ao Valedor do Pobo a petición de que a separación de xemelgos e xemelgos nas aulas sexa valorada "en cada caso individualmente", xa que, na actualidade, son os centros educativos quen deciden se os irmáns comparten clase ou son separados.

Este venres, o vicepresidente de Anpas Galegas, Fernando Lacaci, e Lidia Feáns, nai de xemelgas que asisten ao colexio Lois Tobío de Viveiro (Lugo), mantiveron un encontro coa valedora de Pobo, Milagros Otero.

Antes, en declaracións aos medios, chamaron a conseguir que xemelgos e xemelgos non sexan separados nas aulas a diario, senón que cada caso sexa valorado dunha forma "concreta" atendendo a "se é beneficioso" ou "non" para os nenos.

Feáns manifestou que as súas fillas, que asisten a un centro cunha política de separar aos xemelgos, "non entenden por que están separadas" e "tómano coma se fose castigo".

BASEADA NA "LENDA"

Así, Lacaci indicou que a decisión de separar ou manter na mesma clase aos irmáns de partos múltiples recae en cada centro, xa que non existe unha política definida por parte da Consellería de Educación.

Deste xeito, denuncia que a segregación de xemelgos baséase "na lenda que di que é positivo favorecer a individualidade" dos irmáns. "Será positivo nalgúns casos, outro non", apostilou.

Por iso, pediu que sexa respectada "a individualidade" de cada persoa, polo que non reclaman "a unidade sistemática", senón que a característica de ser xemelgos sexa valorado "como un enriquecemento e non como unha traba no seu desenvolvemento vital".