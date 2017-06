Sen acordo entre o comité do 112 e a empresa, que volverán verse o 5 de xullo

O comité de empresa do 112 e a empresa que ten adxudicado o servizo terminaron sen acordo unha nova reunión polo conflito que mantén aos traballadores en folga desde hai máis de dous meses.

Segundo lamentou a portavoz do comité, Isabel Moares, en declaracións a Europa Press, aínda que "se está preto" dunha resolución, tras o traslado das instalacións polo que o persoal reclama unha compensación, a compañía este venres "dixo ou o tomas ou o deixas", e ambas as partes non puideron pechar un preacordo "ao que só lle falta un empuxón".

Así as cousas, ambas as partes volverán verse na sede do Consello Galego de Relacións Laborais o próximo 5 de xullo.

Moares sinalou o pesar dos traballadores en folga por non poder pór fin a esta crise nunha xornada, a da noite de San Juan, que xera cantidade de incidencias. Os servizos mínimos fixados para este paro indefinido son de en torno ao 70%.