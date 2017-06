As zonas costeiras e o Camiño, principais obxectivos do Plan de Turismo Seguro na provincia de Pontevedra

As zonas costeiras e o Camiño de Santiago centrarán o traballo en Pontevedra das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, segundo informou este venres a subdelegada do Goberno na provincia, Ana Ortiz.

Así o reflicte o Plan Turismo Seguro, que ten como obxectivo informar os visitantes das medidas que deben ter en conta para evitar ser vítimas de delitos e extremar a prevención nos lugares de maior afluencia turística. Os equipos que traballarán en xullo e agosto tamén teñen entre os seus labores colaborar na loita contra os incendios.

A subdelegada do Goberno asegurou que se porán "todos os medios dispoñibles para achegarse o máximo posible a un resultado de total satisfacción" aínda que lembrou que "a seguridade ao 100% non se pode garantir". "A ninguén se lle escapa que estamos nunha época na que existe un temor á comisión de atentados, xa que todos vimos como o terrorismo modificou as formas e os obxectivos", manifestou Ana Ortiz.

Un total de 88 axentes reforzarán os persoais da provincia de Pontevedra durante os meses de xullo e agosto. Deles, 50 pertencen á Garda Civil (33 en seguridade cidadá; 5 no Seprona; 7 no escuadrón de cabalaría; 2 no Tedax e 3 en Policía Xudicial), e 38 á Policía Nacional (31 alumnos en prácticas e 7 no escuadrón de cabalaría).

A estes sumásense outros 21 axentes distribuídos por toda Galicia en helicópteros e do Grupo de Reserva e Seguridade (GRS). Tamén haberá colaboración de Garda Nacional Republicana portuguesa, que operará en Sanxenxo e Baiona para atender aos seus nacionais.

O Plan de Turismo Seguro prevé dispositivos de seguridade "especial e temporal", con reforzo de efectivos naqueles lugares onde resulten necesarios pola gran afluencia de persoas.

Ana Ortiz destacou a necesidade da cooperación cidadá e lembrou que tamén se pode empregar a aplicación para teléfonos móbiles que permite un contacto directo coas Forzas e Corpos de Seguridade: Alertcops, que ademais incorpora a posibilidade de comunicarse a través do chat en máis de 100 idiomas.

Xunto ao reforzo de efectivos, está o de recursos materiais. Así, porán a disposición carteis informativos que se distribuirán en centros de atención de turistas e tamén haberá resposta a pé de rúa.