As ampliacións de capital baixan un 23,5% en Galicia ata maio

As ampliacións de capital de sociedades en Galicia baixaron un 23,5% entre xaneiro e maio en comparación co mesmo período de 2016, fronte ao aumento do 3,5% que se rexistra en España.

O saldo acumulado de ampliacións de capital na Comunidade galega foi de 467.000 euros no cinco primeiros meses do ano. En cambio, en maio en comparación co mesmo mes de 2016 hai un incremento do 450%.

Pola súa banda, as sociedades mercantís españolas realizaron o pasado mes de maio 2.670 ampliacións de capital polas que conseguiron captar 2.105,16 millóns de euros, un descenso do 9,6% respecto ao mesmo do ano pasado, segundo os datos analizados polo Gabinete de Estudos Económicos da axencia de rating Axesor.

Esta evolución prodúcese nun mes no que as operacións do sector inmobiliario creceron un 82,4%, impulsadas por ampliacións en Cataluña e Valencia. Este sector canalizou 515,35 millóns de euros, un de cada catro euros captados en ampliacións.

O saldo acumulado de ampliacións de capital de todas as áreas de actividade no período comprendido entre xaneiro e maio ascendeu a 15.184,88 millóns de euros, un 3,5% máis con respecto ao mesmo mes do exercicio anterior, captados nun total de 15.173 operacións.

Os importes son en termos nominais, que son os que determinan os dereitos de voto e a repartición accionarial, sen ter en conta a curmá de emisión, habitual nas empresas que cotizan en Bolsa.

A caída interanual experimentada en maio nos importes mobilizados podería ser maior de non ser polo forte impulso do segmento de actividades inmobiliarias.

Este sector canalizou o mes pasado 515,35 millóns de euros, un incremento do 82,4% comparado co mesmo mes do ano pasado, ou de 232,86 millóns máis. Desta forma, a actividade inmobiliaria levou o 25,57% do total, un de cada catro euros, de todo o diñeiro captado en maio polas empresas españolas a través de ampliacións de capital.

De acordo cos datos de Axesor, o principal impulso para a actividade inmobiliaria procedeu de Cataluña, onde os importes consignados eleváronse a 209,82 millóns de euros, un aumento do 136% en taxa interanual, e de Valencia, onde se mobilizaron 116,35 millóns de euros, uns importes que multiplican por once os niveis de maio de 2016 (1.005%).

Por sectores, o sector inmobiliario suma no que vai de ano 2.476,33 millóns de euros en ampliacións, un descenso do 29,1%, comparado co período de xaneiro a maio de 2016.

Este retroceso vén principalmente pola comparación co primeiro trimestre de 2016, no sector inmobiliario captou 2.568,62 millóns de euros, un 60% máis que este ano no mesmo período (1.588,2 millóns de euros).

Con todo, nos seguintes trimestres de 2016, as ampliacións do sector baixaron rapidamente de intensidade e apenas superaron os 1.000 millóns por trimestre.

Desde 2008 ata a data, este sector mobilizou 60.747,4 millóns de euros en ampliacións de capital, o 12,8% dos 473.082,5 millóns de euros que suman as ampliacións de capital rexistradas polas sociedades mercantís ao longo dos últimos 10 anos.

SECTOR FINANCEIRO.

O segundo sector en importancia o mes pasado foi o de actividades financeiras e de seguros, con 420,55 millóns de euros, unha caída do 2% sobre maio de 2016.

Un terzo das operacións deste sector concentráronse en Galicia, onde se canalizaron 147,1 millóns de euros (un aumento de sete veces respecto dos importes de maio de 2016).

Hai que ter en conta que o sector de actividades financeiras tamén inclúe aos holdings empresariais e ese é precisamente o caso de Galicia, onde o 91% do diñeiro procedeu dunha única operación realizada por un holding que superou recentemente un proceso concursal.

O segmento de actividades financeiras lidera a estatística entre xaneiro e maio e leva acumulados 3.767,07 millóns de euros, un 10,6% máis que en 2016, pero moi por baixo dos máis de 6.000 millóns alcanzados entre xaneiro e maio de 2015.

CONSTRUCIÓN

O terceiro sector máis importante en termos cuantitativos foi o da construción, con 361,23 millóns de euros capturados en maio, un axuste do 6,9% sobre 2016. Trátase, de feito, do mes de maio con menos importes canalizados polo sector desde o ano 2010.

No entanto, no balance do cinco primeiros meses do ano aínda se mantén un diferencial positivo respecto de 2016, cun total de 1.938,28 millóns de euros, unha cifra que é un 16,4% máis que o ano pasado e que se debe fundamentalmente ao arranque de ano, no que a construción conseguiu 783,9 millóns de euros, unha cifra que foi 355 millóns de euros superior á rexistrada en xaneiro de 2016.

A suma de construción, actividades inmobiliarias e actividades financeiras representou en maio 1.297,13 millóns de euros, un 64,3% do total. No conxunto do ano, son 8.181,7 millóns de euros, o 53,9% do total.