Reacollidos todos os veciños de Poio afectados pola rotura dunha tubaxe de gas

Os veciños das vivendas desaloxadas este venres en Poio (Pontevedra) tras a rotura dunha tubaxe de gas puideron regresar xa ás súas casas.

Segundo destacou o CAE 112 Galicia, os efectivos de emerxencia desprazados ao lugar procederon á ventilación do garaxe, no que se detectou unha pequena concentración de gas, unha vez confirmado que non había risco de explosión.

O lume declarado tras a rotura da tubaxe afectou especialmente á beirarrúa próxima ao momento polo que discorría. Pola súa banda, no interior do garaxe rexistráronse pequenos desprendementos.

O 112 explicou que o incendio puido declararse despois de que se producise un curtocircuíto nun cable próximo.